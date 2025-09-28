"웃으며 가세요" 전유성 영결식서 '숭그리당당'…개그맨답게 배웅한 후배들

노제는 고인의 손때 묻은 무대에서 엄수

"혁신가이자 멘토였던 분, 영원히 무대 위에"

코미디계의 선구자 전유성 씨의 영결식이 28일 오전 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수됐다. 후배 희극인들은 고인을 '스승', '멘토', '혁신가'로 기억하며 마지막 길을 함께했다. 유족과 후배 코미디언들이 눈물로 작별 인사를 건넸고, 고인을 향한 감사와 존경의 말들이 이어졌다.

영결식에서는 오랜 시간 고인과 함께해 온 최양락 씨가 고인의 업적과 삶을 되짚었다. 그는 "한국에 '개그맨'이라는 용어를 만든 분이자, '개그콘서트'의 설계자였다"며 "열정과 따뜻함으로 코미디계를 이끈 참 어른이었다"고 회고했다.

"선배님이 남긴 길 위에서 그 뜻을 잇겠다"

추도사는 이홍렬, 김신영 씨가 나섰다. 이홍렬 씨는 "전유성 선배님은 무대 위에선 혁신가였고 무대 뒤에선 스승이었다"며 "웃음이 문화를 바꾼다는 걸 몸소 증명해 준 분"이라고 말했다. 이어 "선배님이 남긴 길 위에 우리가 서 있다. 그 뜻을 잇겠다"고 다짐했다.

김신영 씨는 고인의 병상에서 마지막 시간을 함께했던 경험을 나누며 울먹였다. "그 분은 제 코미디를 가장 먼저 인정해주신 분"이라며 "병실에서 '즐거웠다'고 남기신 말씀이 아직도 귓가에 남아 있다"고 눈시울을 붉혔다.

28일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수된 개그맨 전유성의 영결식에서 개그맨 김정렬이 퍼포먼스를 하고 있다.

슬픔 속에서도 고인의 유쾌함을 기억하려는 시도도 있었다. 장의위원장을 맡은 김학래 씨는 "생전에 고인이 가장 좋아했던 건 김정렬 선배의 '숭구리당당'이었다"며 "천국으로도 웃으며 가시길 바란다"고 말했다. 이에 김정렬 씨는 직접 무대에 올라 자신의 시그니처 퍼포먼스를 선보이며 고인을 배웅했다.

"우리 무대를 만들어준 분…깊은 감사와 존경"

영결식을 마친 운구 행렬은 KBS 공개홀로 향했다. 고인이 기획하고 이끈 '개그콘서트'가 녹화되던 바로 그곳이었다. 노제는 박준형 씨의 사회로 진행됐으며 고인의 영정은 상징적으로 무대 위에 세워졌다.

개그맨 박준형이 28일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수된 개그맨 전유성 영결식에서 헌화를 하고 있다.

박준형 씨는 "지금 이 자리가 선배님의 마지막 무대이자, '개그콘서트'의 시작점이었다"며 "우리가 설 수 있는 무대를 만들어주신 분께 깊은 감사와 존경을 표한다"고 말했다. 이어 "선배님은 엄숙한 분위기를 좋아하지 않으셨을 것이다. 웃음으로 보낼 수 있도록 우리 모두 고마움의 박수를 보내드리자"고 말하자 참석자들은 따뜻한 박수로 작별을 고했다.

노제에는 이홍렬, 김학래, 남희석, 이봉원, 김수용, 팽현숙, 송준근, 정종철, 이영자 등 약 100여 명의 후배 코미디언들이 참여해 고인의 마지막을 지켰다.

개그맨 최양락이 28일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수된 개그맨 전유성 영결식에서 고인의 약력을 보고하고 있다.

1949년 서울 종로에서 태어난 고인은 1969년 TBC 방송작가로 방송계에 첫발을 내디뎠다. 이후 '쑈쑈쑈' 원고 작업을 시작으로 코미디계로 방향을 튼 그는 '유머1번지', '쇼 비디오자키', '개그콘서트' 등 수많은 프로그램을 통해 시대를 관통하는 웃음을 전해왔다. 무대와 방송을 넘나들며 다양한 형식의 개그를 시도했던 고인은 2007년 방송 활동에서 물러난 뒤 경북 청도로 내려가 '코미디철가방극장'을 열고 지역 주민과 함께 4400회에 달하는 공연을 이어갔다. 2019년 데뷔 50주년 공연에서는 다시 무대에 서기도 했다.

고인은 지난 25일 전북대병원에서 폐기흉 악화로 생을 마감했다. 향년 76세. 최근 건강 악화로 입원 치료를 이어오던 중 세상을 떠났다. 장지는 고인이 생전 삶의 터전으로 삼았던 전북 남원 인월면이다.





