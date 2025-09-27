국가 전산망 마비에 부동산 서류 8종 온라인 발급 중단

국토교통부는 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 영향으로 부동산종합공부시스템 '일사편리'에 장애가 발생하고 있다고 27일 밝혔다.

이에 따라 토지·임야대장, 공유지연명부, 대지권 등록부, 지적·임야도, 경계점좌표등록부, 부동산종합증명서 등 민원서류 8종의 온라인 발급·열람 서비스가 중단된 상황이다.

당초 토지·임야대장, 공유지연명부, 대지권 등록부 등 4종은 시·군·구청과 주민센터 등에 설치된 무인민원발급기를 통해 평일·주말에 24시간 발급받을 수 있었으나 이날 오후부터 이마저도 일시 중단됐다.

국토부는 "무인민원발급기로 서비스 중인 128종 중 110종이 불가한 상황에서 무인 민원 발급 업무를 관장하는 행안부 및 시도에서 오늘 오후 협의를 진행했다"면서 "협의 결과 일시적으로 무인 민원 발급기 운영을 중단하기로 했다"고 설명했다.

현재로서는 8종의 민원서류를 발급받으려면 평일 시·군·구청과 주민센터의 근무시간(오전 9시∼오후 6시)에 방문해야 한다. 모바일 신분증 서비스가 중단됨에 따라 관공서에 방문할 경우 실물 신분증을 지참해야 한다.

아울러 부동산종합공부시스템 외에도 국토부가 관리하는 국가물류통합정보시스템, 화물운송실적관리시스템, 지적재조사행정시스템, 용산공원 홈페이지도 장애를 겪고 있다.

국토부를 비롯해 모든 부처가 공통으로 사용하는 온나라전자문서와 국민신문고 시스템도 중단된 상태다. 두 시스템은 각각 행정안전부와 국민권익위원회가 관리한다.





