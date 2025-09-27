국가정보자원관리원 화재… 포항시, 대응 긴급 대책회의

민원불편 최소화·대체서비스 제공·재난상황 장기화 대비



행정 안정화, 대책회의 통해 전 부서 긴급 대응체계 가동

포항시는 국가정보자원관리원 화재로 행정정보시스템 일부가 중단됨에 따라, 시민 불편을 최소화하기 위해 27일 긴급 대책회의를 열고 즉각적인 대응체계를 가동했다.

포항시는 27일 국가정보자원관리원 화재로 인한 행정정보시스템 장애 발생에 신속히 대응하기 위해 긴급 대책회의를 개최했다. 포항시 제공

이번 화재로 인해 정부와 지방자치단체의 주요 행정정보시스템 일부가 중단됨에 따라, 민원 처리와 대시민 서비스에 차질이 우려되는 상황에서 포항시는 ▲민원 불편 최소화 ▲대체 서비스 제공 ▲재난 상황 장기화에 대비한 단계별 대응 방안 등을 집중 논의했다.

장상길 부시장은 회의에서 "시민들의 행정서비스 이용에 불편이 발생하지 않도록 전 부서가 긴밀히 협력해 신속히 대응하라"며 "현장에서 즉시 대체할 수 있는 수단을 적극적으로 마련하고, 시민 불편을 실시간으로 파악해 선제적으로 조치하라"고 강조했다.

회의에서는 ▲시 홈페이지와 SNS를 통한 다양한 민원 신청 방법 안내 ▲무인민원발급기·정부24 중단에 따른 민원 오프라인 접수 ▲비상 연락체계 강화 ▲유관기관과의 긴밀한 협조체계 구축 방안 등이 중점적으로 논의됐다.

포항시는 앞으로도 행정정보시스템이 정상화될 때까지 중앙부처와 경북도 등과 긴밀히 협력해 행정 공백을 최소화하고 시민 편의를 지키는 데 총력을 다할 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



