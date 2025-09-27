金총리, 국정자원 화재에 "국민불편 사과…철저 원인 규명"

김민석 국무총리는 27일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 사태와 관련해 "국가정보시스템 장애로 인해 민원 처리가 지연되거나 증명서 발급 차질을 빚는 등 일상생활에 불편이 있을 수 있다"며 "불편을 겪을 국민께 사과의 말씀을 드린다"고 말했다.

김민석 국무총리가 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 대책회의를 주재하고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 국정자원 행정정보 시스템 재난 관련 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "제일 먼저 신속한 복구에 힘쓰겠다"며 이같이 말했다. 그러면서 "어떤 서비스에 장애가 있는지, 언제까지 복구가 이뤄질 것인지 가능한 구체적이고 신속하게 말씀드리겠다"며 "불확실성을 줄이는 것을 통해 국민 불편을 줄이겠다"고 강조했다.

김 총리는 이어 각 부처 장관들을 향해 "다들 상황을 명확하게 인식하는 것이 굉장히 중요하다"며 "현 상황이 어디까지 연관되고 영향을 미칠 수 있는지 사실 파악을 시작해야 하는 상황"이라고 당부했다.

김 총리는 "정확하진 않지만 예를 들어 모바일 신분증이 지금 작동이 안 된다면 오늘 당장 출입국하는 공항에서 혹시 모바일 신분증만을 사용하는 것을 염두에 두고 나가시는 분들이 불편을 겪을 수도 있지 않을까 하는 우려가 있다"며 "이런 것들이 미리 공지돼야 될 것"이라고 말했다. 아울러 추석 명절 연휴를 불과 일주일여 앞둔 상황이란 점에서 "지금 한창 택배가 진행되고 있는 시기여서 그와 관련해서도 모바일 신분증을 활용해 진행되고 있는 부분에 대해 실물을 준비하라는 설명과 공지가 돼야 할 것 같다"고 말했다.

김 총리는 "우선 긴급한 대처를 하면서 이번 사고의 원인 규명과 재발 방지 대책에 대해 철저하게 정리해나가야 되겠다"며 "화재 발생 경위나 대응 과정, 앞으로 이런 상황이 생겼을 때 전산망에 대한 백업 체계나 비상 대책 매뉴얼이 과연 잘 작동했는지 점검을 해봐야 한다"고 강조했다.

또 "제도적 개선책도 보완해야 한다"며 "이후 실질적인 상황 대처는 행정안전부 장관을 중심으로 해 나가겠지만, 지금 점검하고 우려하는 문제들에 대해 각 부처에서 상황을 정확하게 인식 못 할 수가 있기 때문에 그 부분을 조금 더 긴장감 있게 인지할 수 있도록 공유해 달라"고 당부했다. 그러면서 "향후 보고 계획과 제도적인 개선 방안도 충분히 논의했으면 한다"고 덧붙였다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



