양주시, 군 장병 대상 문화탐방 첫 실시…양주 역사·문화 체험

경기 양주시가 최근 관내 군 장병 신병을 대상으로 '군 장병 문화탐방' 사업의 일환으로, 제8기동사단 장병들을 대상으로 첫 탐방을 진행했다.

이번 탐방은 장병들에게 양주시의 역사와 문화를 직접 체험할 기회를 제공하고, 지역사회와 군의 소통·협력을 강화하기 위해 마련됐다.

부대에서 출발한 장병들은 시립장욱진·민복진 미술관과 권율 장군 묘역을 방문하여 지역 예술과 역사를 접하고 시립회암사지박물관과 유적지를 탐방하는 시간을 가졌다.

탐방에 참여한 한 장병은 "평소 관심이 적었던 미술관과 유적지에서 새로운 흥미를 느꼈으며, 이번 탐방이 문화 체험의 폭을 넓히는 계기가 되었다"고 전했다.

양주시 관계자는 "앞으로도 장병들에게 문화탐방 기회를 제공해 양주시 역사를 알리고, 장병들의 사기 진작과 지역사회와의 상호 이해 증진에 힘쓰겠다"고 말했다.





