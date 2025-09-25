[포토] 벤처기업인 만난 한성숙 중소벤처기업부 장관

한성숙 중소벤처기업부 장관과 김병곤 엔도로보틱스 대표를 비롯한 중소기업 대표들이 25일 서울 종로구 엔도로보틱스에서 열린 '중소벤처 R&D 혁신방안 발표 및 간담회'에 앞서 기념사진촬영을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>