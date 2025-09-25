[포토] 샤오미 기자간담회.jpg

조니우 샤오미코리아 사장이 25일 서울 광진구 풀만 엠버서더 서울 이스트폴에서 열린 '샤오미코리아 2025 하반기 기자간담회'에 참석해 익스클루시브 서비스 센터 설립 계획을 발표하고 있다.







