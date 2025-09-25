본문 바로가기
하나은행, 민족 대명절 추석맞이 이벤트 실시

오규민기자

입력2025.09.25 09:06

'달달 무슨 달'
로봇청소기 등 경품

하나은행이 민족 대명절인 추석을 맞이해 지난 23일부터 다음 달 19일까지 '추석맞이 달달 무슨 달' 이벤트를 실시한다고 밝혔다.


이번 이벤트는 추석 게임 2종과 연계 이벤트 참여 시, 매일 응모권을 모아 원하는 선물을 받을 수 있는 이벤트로 10월19일까지 약 4주 동안 하나은행 대표 모바일 애플리케이션(앱) '하나원큐'를 통해 참여할 수 있다.

추석 게임 2종은 강강술래를 멈추면 랜덤 응모권을 받을 수 있는 '달과 함께 강강술래'와 달에 숨은 별송이를 찾으면 응모권을 받을 수 있는 '별송이 찾기'이며, 2종의 게임이 격주로 진행된다. 하나원큐 간편인증 로그인을 완료한 손님이라면 누구나 선물 응모에 참여할 수 있다.

하나은행, 민족 대명절 추석맞이 이벤트 실시
원본보기 아이콘

게임 후 획득한 응모권은 선물교환처를 통해 각 경품별 응모권 필요수량 충족 시 로봇청소기, 고프로, 상품권, 커피, 캐시 등 총 5종의 경품에 응모할 기회를 가지게 되며, 중복 응모가 가능하기 때문에 매일 참여하여 응모권을 많이 모을수록 경품 당첨 확률이 높아진다.


현재 하나은행에서 진행 중인 '신규손님 통합 이벤트'에 응모하면 추가로 5장의 응모권을 받을 수 있다. 이 이벤트는 첫 거래 손님을 위한 연 7.7% 금리를 제공하는 비대면 전용상품 '오늘부터, 하나 적금' 출시 기념 이벤트로, 적금 가입 손님 중 첫 거래 손님 전원에게 메가MGC 커피 최대 7잔을 제공하는 이벤트다.


하나은행 관계자는 "추석 연휴를 맞아 손님들께 감사한 마음을 전하기 위해 풍성한 경품 혜택과 즐거움을 드릴 수 있는 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠와 이벤트를 지속적으로 제공하여 손님 만족을 실현하겠다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
