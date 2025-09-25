DB손보, 외국인 전용 '다국어 통역 AI 에이전트' 도입

DB손해보험이 지난 22일 서울 중구 소재 유베이스 본사에서 금융권 최초 '다국어 통역 인공지능(AI) 에이전트(AGENT)' 서비스 도입에 따른 업무협약식을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 취약계층인 외국인 고객의 금융 서비스 이용 환경 제고 방안의 일환으로 진행됐다. 외국인 고객의 보험 가입 시 언어 장벽으로 인해 발생할 수 있는 불완전 판매 위험을 줄이고 직관적인 AI 통역 서비스를 제공할 방침이다. 내국인 고객과 차별 없는 완전판매 모니터링 절차를 진행해 소비자권익 보호 시스템을 보다 촘촘하고 견고히 한다는 취지다.

글로벌 AI 아웃소싱(BPO) 기업 유베이스와 협력해 도입되는 다국어 통역 AI AGENT는 AI를 활용해 완전판매 모니터링 상담 모든 과정을 실시간 다국어로 통역해 상담 내용 누락이나 오해 소지를 줄이고 가입 절차의 신뢰성을 높일 수 있다.

지난 22일 서울시 중구 유베이스 본사에서 박권일 DB손해보험 본부장(오른쪽)과 권기둥 유베이스 총괄이 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다. DB손보

통역 업체 연결과정이 생략돼 고객 대기시간이 줄고 외부 통역업체 의존 없는 안정적인 서비스라는 장점을 갖췄다. 필요시 통역가능한 언어를 자유롭게 추가 가능하다. 적용 언어는 영어, 중국어, 일본어, 러시아어, 베트남어 등 5개 언어를 지원한다. 오는 11월 중 오픈 예정으로 향후 적용어를 확대할 계획이다.

DB손해보험은 2019년 손해보험업계 최초 '외국어 3자 순차 통역 서비스' 도입, 2022년 보험업권 최초 고령자를 위한 '텔레마케팅(TM) 계약 미러링 청약 프로세스' 개발 등 취약계층 대상의 다양한 완전판매 문화 정착을 위한 서비스를 선도적으로 제공해 오고 있다.

DB손해보험 관계자는 "다국어 통역 AI AGENT는 외국인 고객이 언어 장벽 없이 안심하고 보험에 가입할 수 있도록 돕는 장치"라며 "취약 계층 그 누구도 불편하지 않은 보험서비스가 제공되도록 소비자 권익 보호와 서비스 혁신을 지속할 것"이라고 밝혔다.





최동현 기자



