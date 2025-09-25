[포토] 민주당 초선 모임 강연 나선 정동영 통일부 장관

정동영 통일부 장관이 25일 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 초선의원 모임에서 '격동의 국제정세와 한반도, 이재명 정부의 대응 전략'을 주제로 강연하고 있다.







