KPGA투어 '현대해상 최경주 인비테이셔널' 개막

현대해상이 '최경주복지회'와 공동 주최하는 '현대해상 최경주 인비테이셔널' 골프대회를 25일부터 28일까지 경기 여주시 페럼클럽에서 개최한다고 밝혔다.

올해 대회는 현대해상 창립 70주년이자 현대해상과 최경주가 함께하는 10번째 대회다. 대회장에 '70주년 시그니처 보드'와 '동행 10년 기념관' 등을 설치해 이를 기념한다.

현대해상 최경주 인비테이셔널은 선수들을 위한 대회를 표방하는 대회로 올해도 변함없이 선수들을 든든하게 지원한다. 126명 출전 선수 전원 참가비와 식사 지원은 물론 선수와 캐디가 사용할 수 있는 공식 숙소(현대해상 하이비전센터)를 무상으로 제공한다. '프로암' 개최 대신 이틀 동안 공식 연습일을 진행해 선수들이 최고의 경기력을 유지하도록 지원한다.

현대해상 최경주 인비테이셔널 대회가 열리는 페럼클럽 18번홀에서 열린 포토콜 행사에 참가한 김백준(왼쪽부터), 옥태훈, 최경주, 이수민, 이태훈, 문도엽 선수. 현대해상 AD 원본보기 아이콘

올해 대회에는 2018년 본 대회 우승자인 박성국 선수가 지난주 경북 구미에서 개최된 '골프존 오픈'에서 대기 순번으로 출전해 7년 만에 투어 2승째를 거두며 이번 주 '현대해상 최경주 인비테이셔널' 대회장으로 금의환향한다.

대회장을 찾은 갤러리들을 위해서는 대회장 5분 거리에 별도 주차장을 마련해 주차 후 셔틀버스로 편리하게 방문할 수 있다. 백팩, 모자, 휴대용 방석 등의 기념품도 제공한다.

식음과 휴게 공간인 갤러리 플라자, 대회 코스 내에서 즐길 수 있는 스탬프 투어와 경품 추첨 등 다양한 즐길 거리도 마련했다.

현대해상 관계자는 "선수들을 위한 대회라는 명성에 걸맞게 선수들은 경기에 집중하고 선수의 가족은 응원에 집중할 수 있도록 세심하게 준비했다"며 "많은 팬 분들이 대회장에 와서 선수들의 멋진 샷을 눈앞에서 관람하시길 바란다"고 전했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



