'뽑는 방식'부터 문제…"수능으로는 인재 선발 어렵다"[대학 대전환]⑩

대학 '인재 양성' 본질 위해선 선발 바꿔야

수능 입학생, 학업성취↓ 중도이탈↑

대학 총장들 '입학제도 등 자율성' 요구

"수능 자격고사화·대학 자율 선발하자"

대학수학능력시험(수능)으로 대학과 사회가 원하는 '창의적인 인재'를 선발할 수 있을까. 이 물음에 많은 전문가들은 회의적인 반응을 보인다. 수능 체계는 여태까지 '변별력'과 '공정성'을 토대로 유지돼왔다. 수능이 외부 환경을 배제할 수 있는 가장 '편평한 운동장'이며, 이에 따라 노력을 하면 고득점을 할 수 있고 그 학생이 상위 대학·학과에 가는 명료한 구조라는 것이다.

대학 수업에 필요한 학생의 수학 능력이나 전공 적합성을 판별하기 어렵다는 점은 수능의 한계다. 대학은 고등교육을 통해 인재를 양성하고, 사회에 인재를 공급하는 기관이다. '어떤 인재를 선발하느냐'는 대학 자체의 개혁만큼 중요하다. 대학이 아무리 내부 커리큘럼과 제도를 혁신하더라도, 그 속에서 제대로 수학할 능력과 자질을 가진 학생이 입학해야 한다.

이 때문에 수능을 통한 줄세우기식 입시 체계를 과감히 바꿔야 한다는 지적이 나온다. 수능을 대학 수학에 적합한 정도의 학업 수준만 확인하는 '자격고사'로 전환하고, 대학이 필요한 인재를 뽑을 수 있도록 선발 자율성을 확대해야 한다는 것이다.

수능 본 입학생, 가장 많이 그만뒀다

수능 점수를 기반으로 선발한 입학생들은 대학 교육에서 성취도가 낮거나 이탈하는 비율이 높은 것으로 나타났다. 29일 2028 대입개편 전문가포럼에서 발표된 '입학전형별 신입생 특성 및 시사점' 결과에 따르면, 수도권 14개 대학 입학생 중도탈락률은 수능(정시)이 약 16%로 가장 높았다. 학생부교과전형(10.6%), 학생부종합(6.8%), 논술(6.1%)보다 최대 10%포인트 높은 수치다. 전형 유형별 평균평점에서는 수능(정시)을 본 입학생이 가장 낮았다. 4.5점을 만점으로 14개교를 분석한 결과 수능이 3.33점으로, 평점이 가장 높은 학생부종합(3.74점) 입학생보다 0.3점 모자랐다.

대학들은 각 대학 고유의 인재관에 맞게 입학생을 선발할 수 있도록 자율성 확대를 요구하고 있다. 한국대학교육협의회가 지난 4~5월 148개 대학 총장을 대상으로 설문조사한 결과, 새 정부에 바라는 정책 건의로 '학사, 입학, 정원 등 대학 운영의 자율성 확대'를 가장 많이 선택했다. 김성천 한국교원대 교수는 "수능은 오지선다형 중심으로 문제를 풀다 보니 대학에서의 논술형 시험 등 여러 활동과 '근육'이 맞지 않는 면들이 있다"며 "그렇다 보니 대학들도 내부적으로 수능 중심으로 학생을 선발했을 때 갖는 한계를 인식하는 것 같다"고 말했다.

이미 수능을 배제한 입학제도를 안착시킨 대학도 있다. 포스텍(포항공대)은 2010년부터 신입생 전원을 수능 성적을 보지 않는 입학사정관 전형으로 선발하기 시작했다. 지금도 신입생 전체를 학생부종합 전형으로 뽑는다. 포스텍은 올해 영국 글로벌 대학 평가기관 QS(Quacquarelli Symonds) 세계대학평가에서 102위로, 국내 대학 중에선 4위를 차지했다. 재료과학, 물리·천문학, 기계공학 등 5개 세부 학문 분야에서는 세계 50위 안에 들었다. '수능 없는 입시'를 고안했던 김무환 전 포스텍 총장은 "현재의 수능은 대학의 설립 목적과 전공에 따라 필요한 지식이나 특성이 매우 다름에도 일률적으로 주입된 지식의 정도만 평가해 창의성, 융합 능력, 협업 능력 등을 평가할 수 없다"며 "(수능은) 잠재력 있고 발전 가능성이 높은 학생, 우리 사회의 미래에 도움이 될 수 있는 학생을 저평가하기 쉬운 방법"이라고 했다.

김 전 총장은 수능의 '공정성' 문제도 지적했다. 그는 "대학에서 가장 효과적으로 학생을 사회가 필요로 하는 인재로 양성하기 위해서는 대학 입학생의 구성원이 남녀, 출신지, 가정의 부유함 등 사회의 실제 구성 비율과 같은 것이 가장 바람직하다"며 "현재의 수능만으로는 지역별 교육 격차를 고려할 수 없어 교육 환경이 좋은 학생에게 너무 유리하게 돼 있다"고 평가했다.

수능을 '자격고사'로 바꾸자

대안으로 떠오른 것이 '수능 자격고사화'다. 김 교수는 "기본 학력 수준은 수능으로 확인하고, 학생의 전공 의지나 프로젝트 활동 경험을 정교하게 살펴보는 등 입학 전형을 다변화하거나 대학의 속성을 반영하는 형태로 가야 할 필요가 있다"고 했다. 수능을 설계했던 박도순 고려대 명예교수도 수능이 대학 수학능력을 검증하는 당초 취지대로 돌아가고, 대학에 인재 선발을 맡기는 것이 바람직하다고 제안했다.

김 전 총장은 수능 자격고사화에 대해 "대학은 설립 목적이나 전공 특성에 따라 자유롭게 필요한 인재를 선발해야 하지만, 이때 선발된 학생은 최소한의 학업 능력이 있어야 한다"며 "사회가 인정할 수 있는 객관적 기준을 제시하는 것은 타당하고, 수능의 자격고사화가 한 방법일 수 있다"고 했다. 그는 "대학은 선발 기준을 사회에 시간을 가지고 충분히 설명하고, 이에 필요한 방안을 구체적으로 제시해야 한다"며 "단편적인 평가가 아니라 서류를 매우 심층적으로 평가하고, 이를 면접을 통해 확인하는 등 대학이 충분한 시간을 들여야 한다"고 덧붙였다.

프랑스·독일 등 유럽 국가에서는 이미 절대평가 기반 자격고사 방식의 입시 제도를 택하고 있다. 오지선다형으로 이뤄진 한국 수능과 달리 논술·구술형 문항으로 구성돼 대학 수업에 실질적으로 필요한 수학 능력을 평가할 수 있다. 정원 초과로 부득이하게 학생을 선별해야 할 경우에는 고교 시절 활동, 내신 등 다양한 자료가 활용된다.

프랑스의 '바칼로레아'는 고등학교 졸업 시험이자 대입 시험이다. 논술과 구술시험을 거쳐 20점 만점 중 10점 이상의 점수를 받으면 대학 입학 자격이 주어진다. 여기에 대학의 '선발권' 개념도 생겨났다. 기존에는 바칼로레아에 합격한 지원자가 대학을 선택하고, 정원을 초과할 경우 무작위 추첨을 통해 대학을 배정해왔다. 2018년부터 프랑스는 '파르쿠르십(Parcoursup)'이라는 대입 통합 플랫폼을 도입했다. 바칼로레아 점수가 나오기 전 대학이 학생의 활동 기록과 입학계획서 등을 확인하고 입학 후보자를 미리 선정할 수 있게 됐다.

독일의 '아비투어'도 중·고등학교 개념인 '김나지움'의 졸업자격 시험이자 대입 시험이다. 내신 600점과 구술·서술형 등으로 이뤄진 시험 성적 300점이 합쳐져 최종 점수로 산출되며, 일정 점수를 넘으면 합격이다. 입학 제한이 없는 학과는 아비투어에 합격할 경우 성적과 관계없이 입학할 수 있다. 심리학과·의예과 등 선호도가 높은 특정 학과의 경우 아비투어 성적, 대기 시간, 대학별 기준 등을 고려해 일정 비율씩 선발한다.

본고사 아닌 내신·면접 등 활용

수능을 자격고사화하자는 주장이 떠오르자 일각에서는 '본고사 부활' 가능성을 우려한다. 대학이 변별력을 위해 암기 기반 고난도 서술형 시험을 부활시키지 않겠냐는 시선이다. 이러한 형식의 본고사가 다시 시작되면 개인 과외 등 사교육이 심화할 가능성이 있다. 2년 전 2028 수능 개편안 논의 과정에서 '수능 절대평가'가 고려되자 최상위권 대학에 본고사가 부활할 것이라는 우려가 퍼지기도 했다.

대학이 본고사가 아닌 다양한 방식으로 입학생을 선발하게 된다면, 입시 시스템의 정상화가 가능해질 수 있다. 이는 입시지옥을 겪고 있는 초·중·고 학생들의 입시 준비과정 변화를 유도하게 된다. 또 초·중·고등학교가 인공지능(AI)을 활용한 창의적이고 진취적인 수업 방식으로 전환할 경우 공교육을 부활시키고 과도한 사교육 부담을 줄이는 선순환 교육 생태계를 만들게 될 것이라는 게 전문가들의 진단이다.

김 교수는 대학이 충분한 투자를 통해 인재 선발 체계를 갖춘다면 본고사가 아닌 형태로도 인재를 선발할 수 있을 것이라고 분석했다. 그는 "생활기록부의 정성 요소, 과목별 가중치 등 수능과 내신의 조합을 통해서 웬만한 대학은 선발이 가능하다"며 "이밖에도 정교한 면접, 입학사정관 확충 등 대학이 투자를 통해 선발에 대한 역량을 갖춰 경쟁력을 키울 필요가 있다"고 강조했다.





