위성락 안보실장 "'END 이니셔티브' 3가지 요소, 우선순위·선후관계 없다"

이 대통령, 유엔총회 기조연설에서 '교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization)' 언급
위 실장 "세 요소는 서로 추동하는 구조로 추진될 것…한반도 문제 포괄적 접근"
위 실장 "돌아온 민주한국·글로벌 책임강국으로서 위상제고 등 성과 거둬"
위성락 국가안보 실장이 23일(현지시간) 이재명 대통령이 유엔(UN) 총회 기조연설에서 밝힌 'END 이니셔티브'와 관련해 교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization) 등 3가지 요소는 우선순위와 선후 관계가 있는 것이 아니다"라고 말했다. 'END 이니셔티브'는 3가지 요소의 영문 첫 글자를 따서 만든 구상이다.
이날 위 실장은 미국 뉴욕에 마련된 프레스센터에서 기자간담회를 열고 "END 세 요소를 서로 추동하는 구조로 추진할 것"이라며 "이 원칙을 중심으로 한 포괄적 접근법으로 한반도 문제를 해결하겠다는 목표를 밝힌 것"이라고 설명했다. 단계적으로 추진하는 것이 아닌 3가지 요소를 동시에 추진하면서 한 요소가 성과를 내면 다른 요소들도 진전을 이룰 수 있도록 조율하면서 관리하겠다는 취지로 읽힌다. 그러면서 위 실장은 "3가지 원칙은 과거 남북 간의 합의나 2018년 채택된 북미 싱가포르 성명에서도 강조된 바 있다"고 부연했다.
위 실장은 이 대통령의 이번 유엔총회 참석을 계기로 ▲돌아온 민주 한국·글로벌 책임 강국으로서 위상 제고 ▲민생중심 국정 기조 국제 차원에서 구현 ▲국익 중심 실용 외교 가속화 등이 잘 구현됐다고 평가했다.
위 실장은 돌아온 민주 한국·글로벌 책임 강국 위상 제고와 관련해 "유엔총회 기조연설에서 이 대통령이 민주 대한민국 국제사회 복귀, 국제문제 해결 위한 다자문제 해결 요청, 글로벌 책임 강국으로서 대한민국 역할, 한반도 교류 관계 정상화·비핵화 선순환 등에 이르는 핵심 메시지를 전 세계 정상에 전달했다"면서 "연설 이후 유엔 사무총장도 이 대통령의 한반도 'END 이니셔티브'에 공감하며 한반도 안정 평화에 기여하길 바란다는 메시지 전달했다"고 말했다.
이어 위 실장은 "내일(24일) 이 대통령은 인공지능(AI)과 국제평화안보 주제로 안전보장이사회 공개토의를 주재하고 글로벌 책임 강국으로서 AI 논의를 국제사회 보여줄 것으로 기대한다"고 덧붙였다. 공개토의에는 안보리 이사국 15개국을 포함해 80개국가량이 참석할 전망이다.
위 실장은 래리 핑크 세계경제포럼 블랙록 회장과 면담을 진행하고 AI·재생에너지 인프라 개발 양해각서(MOU)를 체결하는 등 민생경제 국정 기조를 국제 차원에서 구현한 점도 성과라고 평가했다. 그는 "MOU를 통해 AI 인프라와 관련한 글로벌 투자유치를 본격화했다"면서 "우즈베키스탄 대통령과는 교통인프라 및 핵심 광물 분야 우리 기업 진출을, 체코 대통령과는 신규 원전건설 계약 이행방안 등 논의함으로써 다자외교무대에서도 민생 경제 챙기는 행보 이어갔다"고 말했다.
이 대통령은 24일에도 프랑스, 이탈리아, 폴란드 정상과 회담을 진행하고 기업과 경제발전 직접 연결되는 실질 협력방안 등을 폭넓게 논의하고 양국 국민이 민생차원 체감할 성과를 만들어갈 계획이다.
국익 중심 실용 외교도 가속화하는 데 성과를 거뒀다고 밝혔다. 위 실장은 한미 관계와 관련해 "미국 상·하원 의원, 외교·안보 오피니언리더 만찬에서 비자 제도개선, 관세 협상, 미래형 포괄적 전략동맹 등에 대해 논의를 했다"면서 "이를 통해 한미관계 발전에 대한 미 의회 조야 폭넓은 지지 확보하고, 비자 제도 개선과 관련해서도 초당 지지를 이끌어내고자 했다"고 설명했다.
아울러 위 실장은 이 대통령의 이번 유엔총회 참석으로 정상외교가 안정 궤도에 진입했다고 분석했다. 그는 "이 대통령의 유엔총회 참석은 6월 취임 이후에 참석한 주요 7개국(G7) 정상회의부터 숨 가쁘게 전개된 정상외교가 안정적인 궤도에 들어섰음을 말한다"면서 "모멘텀 지속 발전시켜 아시아태평양경제협력체(APEC) 등 하반기 정상외교가 성공적으로 진행되도록 노력하겠다"고 말했다.
