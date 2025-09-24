합참의장 후보 "12·3 군 투입 사죄…원칙·기본으로"

진영승 합동참모의장 후보자는 24일 "지난해 12·3 비상계엄에 군(軍)이 투입돼 국민 여러분께 실망을 안겨드린 점에 대해 안타깝고 송구스럽다. 합참의장 후보자로서 사죄드린다"면서 "국민의 군대로 다시 서기 위해 우리 군은 헌법적 가치에 입각한 원칙과 기본으로 되돌아가야 한다고 생각한다"고 말했다.

진 후보자는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회 인사말을 통해 "합참의장의 중책이 주어진다면 시대적 소명을 명확하게 인식하고 국민으로부터 신뢰를 회복하겠다. 우리 군은 다시는 흔들리지 않고 태산과 같이 오직 국민만을 바라보며 진정한 국민의 군대로 거듭나겠다"면서 이같이 밝혔다.

진 후보자는 먼저 한반도를 둘러싼 안보 정세와 관련 "국제 안보 질서의 불확실성은 증대되고 미·중 전략경쟁, 러-우전쟁 장기화 등으로 역내 군사적 긴장은 고조되고 있다"면서 "북한은 '적대적 두 국가' 기조를 유지하며 대남 단절 조치를 지속하고 있고, 핵·미사일, 재래식 전력의 양적·질적 고도화를 진행하고 있다"고 진단했다.

이어 그는 우리 군에 대해서도 "비상계엄으로 인해 국민 여러분께 깊은 우려를 안겼고, 군 내부적으로도 혼란 속에서 사기가 저하됐다"면서 "이에 더해 최근 각종 사고로 인한 불안감과 간부들의 이탈이 가중되는 상황"이라고 했다.

진 후보자는 이에 원칙·기본으로 돌아가겠다면서 "정치적 중립을 엄격히 준수하며 법과 규정에 입각한 군 본연의 임무에 충실하여 군심을 결집하겠다"면서 "상관은 적법하게 명령하고 소통함으로써 공감을 이끌어내며, 부하는 이를 믿고 능동적으로 수행하는 군 문화를 확립하는 한편 국민 여러분께는 적극적인 소통을 통해 군의 신뢰와 명예를 회복해 강군 육성의 토대를 마련하겠다"고 전했다.

이어 그는 안보 위협과 관련해 "초국가·비군사적 위협을 포함한 전 영역에서 강력한 힘을 통한 억제력으로 한반도 평화 정착을 뒷받침하고 유사시 전승을 보장하겠다"면서 "한국형 3축 체계 강화를 통해 확장억제의 실행력을 제고하며, 국익과 실용 중심의 전방위적 군사협력을 통해 안정적 역내 질서를 유지할 수 있는 태세와 능력을 갖추겠다"고 했다.

아울러 진 후보자는 "굳건한 한미동맹 하에서 한국군 주도의 연합방위를 위한 핵심 군사능력과 연합·합동작전수행체계를 조기에 갖춰나가겠습니다. 이를 통해 체계적이고 안정적인 전작권 전환을 이끌어가겠다"며 "또한 국방개혁과 발맞춰 인공지능(AI)·첨단과학기술 기반의 합동성과 효율성이 보장된 통합 작전 능력을 갖추겠다"고 말했다.





