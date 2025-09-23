네이버, 컬리 구주 일부 인수…전략적 협업 확대

네이버가 컬리 구주(이미 발행된 주식) 일부를 인수했다.

네이버는 23일 "양사의 전략적 협업 강화를 위해 구주 일부를 인수했다"고 밝혔다. 업계에 따르면 네이버의 이번 투자는 500억~600억원 규모인 것으로 알려졌다.

네이버는 지난 5일 쇼핑 앱 네이버플러스 스토어에 컬리를 입점하고 온라인 장보기 서비스 '컬리N마트' 서비스를 내놓는 등 컬리와 협업을 강화하고 있다.

네이버는 2020년 CJ대한통운과 6000억원 규모의 지분교환을 시작으로 CJ대한통운 배송망을 활용하고 있다. 이로 인해 쿠팡의 로켓배송에 버금가는 물류망을 확충했다.

쿠팡이 독주하는 국내 전자상거래(이커머스) 시장은 3파전으로 접어드는 양상이다. 앞서 공정거래위원회가 신세계와 알리바바의 합작법인을 조건부 승인한 바 있다.





