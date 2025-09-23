이 대통령, 추석 선물로 '대통령 시계·8도 수산물·우리 쌀'

대통령실이 23일 공개한 이재명 대통령의 2025년 추석 선물 세트 AD 원본보기 아이콘

대통령실은 23일 이 대통령의 취임 후 첫 추석 선물로 대통령 기념 시계, 8도 수산물, 우리 쌀을 전달한다고 밝혔다.

대통령실은 "시계에는 대통령의 1시간은 온 국민의 5200만 시간과 같다는 절실한 마음과 국민의 안전과 생명을 지키고 삶을 개선하기 위해 국정에 매진하겠다는 대통령의 굳은 의지를 담았다"고 설명했다.

8도 수산물은 북극항로 시대를 맞아 동해·서해·남해 바다의 주요 특산물로 구성했다. 쌀은 지난해 3월 초대형 산불 피해 지역인 경북 의성에서 재배된 것으로, 피해 지역의 회복을 응원하는 마음을 담았다고 대통령실은 설명했다.

선물 대상은 국가 발전·국민 생활 안정에 기여한 주요 인사, 국가에 헌신한 호국영웅, 재난·재해 피해 유족 및 사회적 배려 계층이다. 산업재해 희생자 유가족에게도 추석 선물을 보낼 계획이다.

이 대통령은 선물과 함께 보낸 메시지에서 "추석 명절을 맞아 모두의 땀과 노력이 결실을 맺기를 우리 사회에 온기가 가득하기를 소망한다"며 "함께 사는 세상, 국민이 행복한 나라를 위해 온 힘을 다하겠다"고 밝혔다.

대통령실은 "이번 선물이 단순한 명절 선물이 아니라 국민의 헌신에 대한 감사, 사회적 약자에 대한 위로, 국민 모두가 함께 행복한 대한민국을 향한 다짐을 담은 상징적 조치"라고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



