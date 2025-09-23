美 상·하원 의원 만난 李대통령 "'상업적 합리성' 보장한 관세협상 가능"

조지아주 한국 근로자 구금 사태엔 "재발하지 않기를"

美 의원 "양국 비자 개선 노력이 '韓 동반자법' 의회 통과 힘 될 것"

"李대통령의 북핵 문제 해결·한반도 평화 노력 지지"

이재명 대통령이 유엔총회 참석차 방미를 계기로 22일(현지시간) 뉴욕에서 미 상원 외교위원회·하원 외무위 소속 의원 4명을 접견하고 한미동맹 강화, 한미 경제협력 확대·한반도 문제 등에 대해 의견을 교환했다. 이 대통령은 이 자리에서 조지아주 한국인 근로자 구금사태와 같은 상황이 재발하지 않기를 바란다고 밝히는 한편 교착 상태에 있는 한미 관세 협상은 '상업적 합리성'에 기초한 방식으로 해결이 가능할 것으로 기대했다.

이 대통령은 이날 "지난달 트럼프 대통령과의 성공적인 정상회담을 통해 한미동맹이 안보, 경제, 첨단기술을 포함한 제반 분야에서 '미래형 포괄적 전략동맹'으로 진화해 나갈 기반이 마련됐다"면서 양국이 미래지향적 협력을 더욱 발전시켜 나갈 수 있도록 미 의회 차원의 관심과 지원을 당부했다.

이에 미 의원들은 이 대통령 예방을 위한 의원단이 미 상·하원, 공화·민주당을 포함해 구성된 것은 굳건한 한미동맹에 대한 미 의회의 강력한 지지를 보여주는 것이라면서 지난달 한미 정상회담이 성공적으로 개최된 만큼 앞으로 조선, 바이오, 방산 분야 등에서 양국의 산업 및 기술 협력이 더욱 공고해질 수 있도록 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다고 했다.

이 대통령은 최근 조지아주에서 발생한 우리 전문인력의 구금과 같은 사태가 재발하지 않기를 바란다는 입장도 재차 밝혔다. 이에 미 의원들은 비자 제도 개선 필요성에 공감을 표명하고, 양국 정부의 비자 개선 노력이 '한국 동반자법(Partner with Korea Act)'의 의회 통과에도 힘이 될 것이라고 답변했다.

교착상태에 빠진 한미 관세협상에 대한 생각도 공유했다. 이 대통령은 "한미 간 관세 협상 과정에서 한국의 외환시장에 불안정이 야기될 우려가 있지만 결국 양측이 '상업적 합리성'이 보장되는 방식으로 해결책을 찾을 수 있을 것"이라고 말했다.

또한 이 대통령은 한반도 비핵화 문제와 관련해 "지난달 한미 정상회담 기자회견에서 도널드 트럼프 대통령에게 강조하였듯이 한반도 문제에 도움이 된다면 미국이 '피스메이커'로 주도적인 역할을 하는 것을 환영한다"면서 "'페이스메이커'로서 이를 지원함으로써 트럼프 대통령과 북미대화 재개 및 한반도 평화 구축을 위해 적극 협력해 나가겠다"고 했다. 그러면서 미 의회의 관심과 협력도 당부했다.

이에 미 의원들은 북핵 문제 해결·한반도 평화를 위한 이 대통령의 노력을 지지하며 한국 정부의 노력이 결실을 맺길 바란다면서 미 의회 차원에서도 적극 협력해 나가겠다고 했다.

햔편 이날 접견에는 영 킴 하원 외무위 동아태소위원장(공화, 캘리포니아), 진 섀힌 상원 외교위 간사(민주, 뉴햄프셔), 크리스 쿤스 상원의원(민주, 델라웨어), 그레고리 믹스 하원 외무위 간사(민주, 뉴욕) 등이 함께했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



