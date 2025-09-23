본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

EU, 인도네시아와 무역 협정 체결…"거의 모든 상품, 무관세"

김민영기자

입력2025.09.23 11:03

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

협상 10년 만에…공급망 다각화 의도
인도네시아, 동남아 최대 경제국
96% 상품, 5년 내 관세 '0'으로

유럽연합(EU)과 인도네시아가 거의 모든 상품에 대한 관세를 철폐하는 포괄적 무역협정을 체결했다고 블룸버그통신이 23일(현지시간) 보도했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이번 협정은 10여년에 걸친 협상 끝에 체결된 것으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 공격적인 관세정책에 맞서 공급망을 다각화하기 위한 조치로 풀이된다.

마로시 셰프초비치 EU 무역 경제안보 집행위원은 블룸버그와 인터뷰에서 "인도네시아는 동남아시아 최대 경제국 중 하나로 베트남, 필리핀, 태국을 합친 것보다 더 큰 시장임에도 불구하고 지금까지의 교역 규모는 그에 미치지 못했다"며 "지금 엄청난 규모의 새로운 장을 열고있다"고 말했다.


셰프초비치 위원은 이날 인도네시아에서 포괄적경제동반자협정(CEPA)을 체결할 예정이다.


블룸버그에 따르면 이번 협정이 발효되면 전체 교역 상품의 약 96%에 대해 향후 5년 이내에 관세가 0%로 낮아진다. EU산 자동차에 부과되던 50% 관세는 5년 이내에 사라지고, 기계나 가전제품 등에 적용되던 30% 관세도 단시간 내에 0%로 인하될 전망이다. 아울러 인허가 등 각종 수출 규제가 철폐되고 농산물과 식품류 역시 무역협정의 혜택을 받을 것으로 예상된다.

이에 따라 EU의 대인도네시아 수출은 최소 30%, 약 30억 유로(약4조9360억원)가 증가할 것으로 전망된다. 다만 인도네시아의 니켈 수출 금지 조치는 유지된다.


셰프초비치 위원은 이번 협정으로 유럽 수출업체들이 약 6억유로(약 9900억원)의 관세를 절감할 수 있을 것이라고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기