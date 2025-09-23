CJ제일제당, 고온적응성 배추 '그린로즈' 개발…비비고김치 생산

여름철 저고도서 잘 자라는 배추 신품종 개발

뿌리 깊고 넓게 퍼져 기후 스트레스에 강해

충북 괴산군 1000평 규모 시범 재배지 마련

CJ제일제당은 2018년부터 연구에 착수해 국내 최초로 여름철 해발 400m 이하 저고도 지역에서 재배 가능한 신품종 '그린로즈(Green Rose)' 개발에 성공했다고 23일 밝혔다.

회사는 기후변화로 고랭지 재배지가 줄어드는 상황에서 저지대에서도 안정적으로 재배 가능한 배추를 확보하면서 여름철 수급 불안정 해소에 기여할 것으로 기대했다.

충북 괴산군에 위치한 CJ제일제당 '그린로즈' 시범 재배지 전경. [사진=CJ제일제당 제공] AD 원본보기 아이콘

일반적으로 배추는 15~18도의 서늘한 기온에서 잘 자라 여름에는 강원도 등 해발 600~1100m 고랭지에서 주로 재배한다. 하지만 갈수록 심화하는 기후 영향으로 최근 강원도 태백 등의 여름 배추 재배지에서도 농사를 아예 포기하거나 양배추 등 다른 작물로 전환하는 비중이 늘면서 생산량이 감소하는 추세다.

'그린로즈'는 25도 이상 고온에서도 결구가 안정적으로 이뤄지고, 뿌리가 깊어 폭염·장마·가뭄 등 기후 스트레스에도 강하다. 수확기 잎 모양이 장미 봉오리를 닮아 이름이 붙었다. 김치 제조용으로도 적합하다는 게 회사 측의 설명이다.

CJ제일제당은 지난해 충북 괴산군에 마련한 1000평 규모의 시범 재배지(해발고도 약 200m)에서 '그린로즈'의 성능 검증을 마쳤고, 김치 제품에 적용해 테스트도 진행했다. '그린로즈'에 대한 특허 출원을 진행 중이며 올해 재배한 배추로 일부 비비고 김치 제품을 생산할 예정이다.

임정현 CJ제일제당 팀장은 "갈수록 심화하는 지구온난화로 배추가 아예 사라질 수도 있다는 위기감에 CJ제일제당의 차별화 기술력으로 '그린로즈'를 개발하게 됐다"며 "'그린로즈'의 재배 면적과 생산량을 점차 확대, 여름철 배추 수요를 단계적으로 대체해 나감으로써 안정적인 제품 생산은 물론이고 농가 소득 증대에도 힘을 보탤 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



