국제 금값, Fed 금리인하 재개에 또 최고치 경신

전 세계 지정학적 불확실성과 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 영향에 국제 금값이 22일(현지시간) 사상 최고치를 경신했다.

이날 뉴욕상품거래소에서 12월 인도분 금 선물 종가는 온스당 3775.10달러로 전 거래일 대비 1.9% 올랐다. 금 현물 가격은 미 동부 시간 이날 오후 2시께 온스당 3747.08달러로 전 거래일 대비 1.7% 상승했다. 이날 상승으로 금 선물 및 현물 가격 모두 사상 최고치 기록을 경신했다.

금값 랠리가 이어지는 배경으로 Fed의 금리 인하가 지목된다. Fed 위원들은 지난주 공개한 경제전망에서 연내 추가로 2회 금리 인하에 나설 것으로 예상했다. 트럼프 대통령의 경제 책사 스티븐 마이런 신임 Fed 이사는 이날 연설에서 현재 미국의 기준금리가 중립 수준보다 약 2%포인트 높은 긴축적인 영역에 머물러 있으며 공격적으로 인하해야 한다는 통화정책 입장을 밝혔다.

금속정보업체 키트코 메탈의 짐 위코프 선임 애널리스트는 "러시아·우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 긴장이 해소되지 않는 가운데 안전자산으로의 수요가 지속적으로 유입되고 있다"며 "지난주 Fed의 금리 인하 및 추가 인하 전망 역시 가격을 지지하는 요인"이라고 말했다.





