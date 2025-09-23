본문 바로가기
'작은 거인' 이다연, 세계랭킹 35계단 도약 79위

노우래기자

입력2025.09.23 06:14

하나금융그룹 챔피언십 우승 랭킹 포인트 획득
티띠꾼 1위, 코르다 2위, 이민지 3위 포진
김효주 9위, 유해란 13위, 윤이나 55위

'작은 거인' 이다연이 세계랭킹 79위로 도약했다.

이다연이 하나금융그룹 챔피언십 우승 직후 환호하고 있다. KLPGA 제공

22일(현지시간) 공식 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 1.53점을 받아 지난주 114위에서 무려 35계단이나 점프했다. 지난주 인천 베어즈베스트 청라 미국·유럽 코스(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하나금융그룹 챔피언십(총상금 15억원)에서 이민지(호주)를 꺾고 우승해 랭킹 포인트를 획득했다. 이다연은 2023년 같은 대회에서 이민지와의 3차 연장 승부 끝에 거둔 통산 8승째를 수확했다. 우승 상금은 2억7000만원이다.


지노 티띠꾼(태국)과 넬리 코르다(미국)가 1~2위를 지켰다. 이민지는 리디아 고(뉴질랜드)를 4위로 밀어내고 3위로 올라섰다. 한국은 김효주 9위, 유해란 13위, 최혜진 17위, 고진영 19위, 김세영 23위, 유현조 33위, 김아림 34위, 임진희 37위, 노승희 38위, 이예원 44위, 윤이나는 55위에 자리했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
