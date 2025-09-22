"트럼프, '틱톡 합의' 행정명령 이번주 후반 서명"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주 후반에 행정명령을 통해 중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업권 매각 문제를 둘러싼 양국의 합의를 승인할 것으로 보인다고 월스트리트저널(WSJ) 등이 22일(현지시간) 보도했다.

백악관 고위 관계자에 따르면 트럼프 대통령은 이번 주 후반 미국 내 틱톡 운영 방식을 두고 양국이 도달한 합의 내용이 법적 요건을 충족한다는 내용의 행정명령에 서명할 예정이다.

틱톡은 미국에서 인기를 끄는 플랫폼이지만 중국 기업 바이트댄스를 모기업으로 두고 있어서 지난 2019년부터 미국인 개인정보 유출 위험 및 안보 위협 우려가 제기됐다.

트럼프 행정부는 중국과 틱톡 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안의 협상을 진행한 끝에 지난 14일 스페인 마드리드에서 열린 미·중 고위급 무역 협상에서 큰 틀의 합의를 이뤘다.

합의에 따라 앞으로 미국에 틱톡을 운영할 새로운 법인이 설립되며 새 법인은 오라클과 사모펀드 실버레이크 등 미국 투자자들이 약 80%의 지분을 보유한다. 바이트댄스의 지분은 20% 미만으로 줄어든다. 트럼프 대통령은 전날 폭스뉴스 인터뷰에서 틱톡의 미국 내 사업권 인수에 참여할 미국인 투자자로 언론 재벌 루퍼트 머독과 그의 아들 라클런 모독, 마이클 델 델 테크놀로지스 회장 등도 거론했다.

새 법인은 미국 중심으로 이사회를 구성하고 미국 정부가 지정하는 이사 1명을 포함하게 된다.

개인정보 유출을 막기 위해 미국 사용자들의 모든 데이터는 오라클이 운영하는 미국 클라우드에 저장될 예정이다. 관계자들에 따르면 중국은 이 데이터에 접근할 수 없다. 콘텐츠 추천 알고리즘을 중국 측이 통제한다는 우려를 불식하기 위해 알고리즘을 새 버전으로 재훈련할 예정이다. 다만 알고리즘이 개편돼도 사용자는 기존에 사용하던 애플리케이션을 통해 계속 서비스에 접속할 수 있다.

WSJ는 미 정부가 이번 협정을 추진하는 대가로 수십억달러의 수수료를 받을 것으로 예상된다고 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



