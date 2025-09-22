본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

"삼성, D램 최대 30%·낸드 10% 인상…AI 서버 수요 반영"

박소연기자

입력2025.09.22 19:18

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성전자가 4분기 D램 가격을 최대 30% 인상하기로 했다. 낸드플래시 가격도 5~10% 올린다. 글로벌 주요 메모리 업체들이 일제히 가격 인상에 나선 것은 인공지능(AI) 서버 수요가 폭발적으로 늘고 있기 때문이다.


22일 반도체 업계와 외신에 따르면 삼성전자는 최근 주요 고객사에 이 같은 가격 조정을 통보했다. 앞서 마이크론과 샌디스크도 가격 인상을 선언한 바 있어 메모리 세계 1위인 삼성전자까지 동참하면서 업계 전반에 걸쳐 가격 상승이 본격화됐다.

젠슨 황과 인사나누는 이재용 회장. 연합뉴스

젠슨 황과 인사나누는 이재용 회장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

업계는 구글과 마이크로소프트 등 미국 빅테크 기업은 물론 텐센트, 바이두 등 중국 업체들이 대규모 AI 인프라 투자에 나서면서 고용량 메모리 수요가 급증한 데 따른 조치로 보고 있다.

이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스에는 고대역폭메모리(HBM), 그래픽용 D램(GDDR7), 저전력 D램(LPDDR5) 등 서버용 제품 주문이 몰리고 있다. 낸드플래시 기반 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요도 동반 확대되는 추세다.


한편 삼성전자 주가는 이날 4.77% 오른 8만3500원에 거래를 마쳤다.




박소연 기자 muse@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저가전략 버렸다"…'300만개 폐업' 하더니 韓시장에 군침, '中의 스벅'도 들어온다 "저가전략 버렸다"…'300만개 폐업' 하더니 韓시장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기