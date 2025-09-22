10만명 모인 커크 추모식…트럼프 "韓군중, 성조기 흔들어"

커크 피살 직전 방한 일화 언급

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 애리조나주에서 열린 우파 청년 활동가 찰리 커크의 추모식에 참석, 커크가 이달 초 한국을 방문했던 일을 소개했다.

트럼프 대통령은 애리조나주 피닉스 교외 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열린 커크 추모식에서 "우리는 그의 유산이 전 세계 수백만 명에게 어떻게 감동을 줬는지 봤다"며 "캐나다 캘거리에서는 수천 명이 시청에 모여 미국 국가를 부르고 '찰리 커크' 이름이 적힌 포스터를 들었다"고 말했다.

이어 "한국 서울에선 군중이 모여 성조기를 흔들며 '우리는 찰리 커크를 지지한다'고 소리쳤다"며 "그에 대한 기억은 베를린, 바르샤바, 빈, 시드니, 마드리드, 런던, 텔아비브, 그리고 전세계에서 기려졌다"고 강조했다.

커크는 지난 5∼6일 경기 고양시 킨텍스에서 보수 성향 청년 단체 '빌드업 코리아' 주최로 열린 '빌드업 코리아 2025' 행사에 참여, '트럼프의 승리가 던지는 메시지' 등을 주제로 강연했다. 그는 8일 공개된 팟캐스트에서 "길거리에서 돈을 요구하는 사람도 없고 낙서도 전혀 허용되지 않는다"며 "신뢰 수준이 높은 사회이고, 신뢰 구조를 무너뜨리는 대규모 이민자가 없다"고 한국 거리를 걸으면서 느낀 점을 소개하기도 했다.

커크는 이후 약 이틀만인 지난 10일 미 유타주의 한 대학에서 강연 도중 22세 용의자 타일러 로빈슨이 쏜 총에 맞아 숨졌다. 그는 18세 나이에 2012년 보수 학생단체 '터닝포인트 USA'를 설립해 미국의 대표적인 청년 보수 인사로 활동해왔다. 트럼프 대통령과는 2016년 대선 시기 처음 만난 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 커크를 두고 "미국의 자유를 위한 가장 위대한 사도는 이제 불멸의 존재가 됐다"며 "(그는) 이제 미국 자유의 순교자"라고 표현했다. 그러면서 "찰리의 삶이 주는 교훈은 선한 마음, 의로운 목적, 긍정적 정신, 싸우고 싸우고 또 싸우려는 의지를 가진 한 사람이 무엇을 해낼 수 있는지를 결코 과소평가해선 안 된다는 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 '싸움'의 대상을 자신의 정적인 민주당 인사들, 그리고 커크의 암살 배후로 지목한 '급진 좌파'로 명확히 했다. 또 커크의 암살범이 급진 좌파 성향이며, 좌파 단체들이 정치적 폭력에 조직적으로 자금을 지원하고 있다는 주장을 반복하기도 했다.

트럼프 대통령은 추모사를 마치면서 커크의 부인 에리카를 단상으로 불러 포옹하고 위로하며 손가락으로 하늘을 가리키기도 했다. '하늘나라에 있는 남편이 보고 있다'는 뜻으로 해석됐다. 에리카는 남편을 이어 우파 청년 정치조직 '터닝포인트 USA'를 이끌 예정이다.

NPR 등에 따르면 이날 애리조나주 피닉스 외곽 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열린 추모식에는 10만명가량이 참석한 것으로 추정됐다. 강화된 보안 등의 이유로 경기장 입장을 제한하면서 일부 지지자들이 주변 시설로 이동해 대형 스크린을 통해 추모식을 지켜보기도 했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



