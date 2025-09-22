"라면 먹으려는데 파리가" 추석 때 꼭 들르는데…'휴게소' 위생 비상

5년간 식품위생법 위반 20건 적발

음식에 파리·귀뚜라미·노끈 나오기도

9일에 이르는 추석 연휴 기간을 앞두고 고속도로 휴게소 식당의 위생 상태가 도마 위에 올랐다. 많은 귀성·귀경객들이 고속도로를 이용하면서 휴게소를 이용할 예정인 만큼 철저한 위생 관리가 요구되는 상황이다.

휴게소 식당 및 카페에서 이물질 혼입 중 라면에서 파리가 나오거나, 공깃밥에서 약봉지가 나오기도 했으며, 국밥에서는 노끈이 검출된 사례도 있었다. 또 우동에 귀뚜라미가 혼입되거나 음료에서 고체 이물질이 확인되기도 했다. 게티이미지 AD 원본보기 아이콘

19일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정희용 국민의힘 의원이 한국도로공사로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2021년부터 지난달까지 5년간 전국 고속도로 휴게소 식당 및 카페에서의 식품위생법 위반 사항 적발사례는 20건으로 확인됐다.

이 중 이물질 혼입이 9건으로 가장 많았고, 식품 등의 취급 위반(4건), 수질검사 부적합(2건), 종사자 위생모 미착용(2건), 조리장 내 위생 불량(1건) 등이 뒤를 이었다.

특히 이물질 혼입 중 라면에서 파리가 나오거나, 공깃밥에서 약봉지가 나오기도 했으며, 국밥에서는 노끈이 검출된 사례도 있었다. 또 우동에 귀뚜라미가 혼입되거나 음료에서 고체 이물질이 확인되기도 했다.

휴게소가 여행객들로 북새통을 이루고 있다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 직접적 관련 없음).

정 의원은 "고속도로 휴게소 내 먹거리 위생 관리는 한시도 소홀히 할 수 없는 부분"이라며 "식품의약품안전처·한국도로공사·자치단체 등은 추석 연휴 때 귀성·귀경객이 안심하고 휴게소를 이용할 수 있게 노력해야 한다"고 했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



