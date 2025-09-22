'H-1B 비자' 백악관 해명에도…IT기업 현장 혼란 가중

아마존·MS 긴급 지침

"소지자들 美 떠나지말고, 해외 직원들 바로 복귀"

中과 AI 패권 경쟁 걸림돌 우려

백악관이 전문직(H-1B) 비자 수수료 인상과 관련해 뒤늦게 진화에 나섰지만, 미국 IT 기업들의 혼란은 오히려 가중되고 있다. 일각에서는 이번 조치가 초래한 불확실성으로 해외 프로젝트가 차질을 빚을 수 있고, 중국과의 인공지능(AI) 경쟁에서 미국의 입지가 약화할 수 있다는 지적도 제기된다.

도널드 트럼프 대통령은 지난 19일(현지시간) H-1B 비자 수수료를 기존의 100배인 1인당 10만달러(약 1억4000만원)로 대폭 인상하는 내용의 포고문에 서명했다. H-1B 비자는 미국 내 기업들이 과학자, 엔지니어, 프로그래머 등 고숙련 인력을 채용할 수 있도록 허용하는 비자로, 기본 체류 기간은 3년이며 최대 6년까지 연장이 가능하다. 영주권 신청도 할 수 있다.

트럼프 대통령이 포고문에 서명한 직후 아마존과 마이크로소프트는 직원들에게 긴급 지침을 내려 H-1B 소지자들에게 규정이 명확해질 때까지 미국을 떠나지 말라고 권고했다. 이미 해외에 나가 있는 직원들에게는 발효일 전까지 미국으로 복귀하라고 지시했다. 미 국토안보부 자료에 따르면 이 두 기업은 최근 회계연도에만 H-1B 비자 1만5000건 이상을 승인받았다.

긴급 지침을 내릴 정도로 현장이 혼란에 빠지자 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 20일 "수수료는 신규 신청자에게만 부과되며 기존 소지자나 갱신 신청자에게는 해당하지 않는다"고 해명했다. 앞서 하워드 러트닉 상무장관이 "이 수수료는 매년 발생하는 비용(annual cost)"이라고 설명하면서, 현장에서는 기존 소지자와 갱신자까지 10만달러를 내야 하는 것으로 받아들여졌다. 이에 백악관이 뒤늦게 수습에 나선 것이다.

그러나 오락가락하는 트럼프 행정부의 정책에 현장 혼란은 더욱 커지고 있다는 지적이다. 뉴욕타임스(NYT)는 21일 "이번 조치는 규정과 집행 방식이 불분명해 혼란을 불러왔다"며 "많은 이들이 백악관 사회관계망서비스(SNS) 계정을 실시간으로 확인하며 새로운 지침을 기다리고 있다"고 전했다.

중국과 AI 패권 경쟁을 벌이고 있는 미국이 이번 조치로 오히려 뒤처질 수 있다는 관측도 나오고 있다. 기업들이 수수료 부담을 피하려고 미국 내 프로젝트 대신 해외 연구소를 세우거나 기술 개발 일부를 해외로 옮기면, 미국의 AI 및 첨단 기술 생태계에는 장기적으로 손해가 될 수 있다는 것이다.

애덤 코바세비치 체임버 오브 프로그레스 대표는 NYT에 "이제 기업들이 H-1B 활용 전략을 전면 재검토해야 한다"며 "AI 인재 경쟁에서 중국과 맞서는 데 큰 제약이 될 수 있다"고 경고했다. 개리 탄 스타트업 인큐베이터 와이콤비네이터 대표도 "트럼프의 이번 결정은 스타트업을 무너뜨리고, 밴쿠버·토론토 등 해외 기술 허브에 막대한 선물을 안겨주는 꼴"이라며 "AI 패권 경쟁 한가운데서 미국 내 혁신가들에게 다른 곳에서 일하라고 하는 셈"이라고 꼬집었다.

벤처캐피털 업계는 "스타트업들은 감당할 수 없는 수준"이라며 반발하고 있다. 투자자 앨런 패트리코프는 "내가 투자한 기업 중 단 하나도 이 비용을 낼 여력이 없다"고 지적했다.

