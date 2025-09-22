구금사태 조지아 주지사 "韓 간다, 현대차 만남 요청"

브라이언 켐프 주지사실 이메일 통해

"현대차 중요 투자자·파트너"

대미 투자 축소 막기 위해 대응

정의선 현대차그룹 회장이 지난 3월 26일(현지시간) 미국 조지아주 엘라벨에서 열린 '현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카'(HMGMA) 준공식에서 아이오닉 5 차량 앞에서 참석자들과 기념 촬영하고 있다.

이달 초 미국 이민세관단속국(ICE)의 한국인 수백명 체포 사건이 발생했던 미국 조지아주의 주지사가 한국을 방문한다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 포함 해외 기업들의 대미 투자 불확실성을 의식한 듯 뒤늦게 비자 제도 개선 의지를 보인 가운데 주(州) 정부도 보조를 맞추는 것으로 풀이된다.

21일(현지시간) 애틀랜타 저널 컨스티튜션(AJC) 등 현지 매체에 따르면 브라이언 켐프 조지아 주지사실은 지난 8일 "주지사가 곧 한국을 방문하며, 이에 따라 현대자동차 관계자 면담을 요청한다"는 이메일을 한국어와 영어로 보냈다. 주지사실은 이 이메일에서 "현대자동차는 조지아주의 중요 투자자이며 파트너"라고 강조했다.

주지사실이 이메일을 보낸 8일은 ICE가 4일 조지아주 앨라벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장 건설 현장을 단속해 한국인 317명 포함 총 475명을 체포한 지 나흘이 경과한 시점이다. 구금된 직원들은 단속 이후 나흘만인 12일 전세기 편으로 귀국했지만 향후 한국 기업들의 대미 투자 결정은 신중해질 것으로 관측됐다. 귀국한 직원들의 인터뷰가 공개되면서 한국 내 여론도 악화됐다. 트럼프 대통령 역시 초반에는 ICE의 단속은 "합법적으로 이뤄졌다"고 밝혔지만, 조지아 사태의 여파를 의식한 듯 14일 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 숙련된 외국인 전문가들이 필요하다고 주장했다.

이런 가운데 주 정부 차원에서 대미 투자 축소를 막기 위해 물밑 대응에 나선 것으로 풀이된다. 다만 켐프 주지사실은 AJC에 "주지사의 한국 방문은 (ICE의 한국 근로자 체포가 이뤄진) 9월 4일 이전부터 협의 중이었다"며 "이번 방문은 조지아주의 경제·교육·문화 파트너와의 유대를 강화하기 위한 것"이라고 선을 그었다. 한국 방문단에 포함된 트립 톨리슨 서배너 경제개발청장은 "그동안 한국 지도자들과의 만남을 통해 조지아주와 현대의 관계를 강화해왔으며, 이번 한국 방문도 마찬가지가 될 것"이라고 말했다.

구체적인 방한 일정은 공개되지 않았지만, 10월 전후가 될 것으로 관측된다. 10월 28∼29일 다른 미국 남부지역 주지사들과 함께 참여하는 국제회의가 일본에서 열릴 예정으로 켐프 주지사도 여기에 참석할 가능성이 높은 것으로 점쳐졌다.

주 정부의 속내는 복잡할 것으로 예상된다. 켐프 주지사는 지난 16일 "이번 사건은 현대만의 문제가 아니다. 미국의 비자 제도를 전면 재검토할 필요가 있다"며 이민 당국 현장 단속 이후 처음으로 입장을 표명했다. 그는 "현재 비자 문제와 관련해 백악관과 논의하고 있다"면서 "이번 사건이 외국 기업의 조지아 투자를 위축시키지는 않을 것"이라고 덧붙였다. 그는 지난 17일 서배너모닝뉴스(SMN)와의 인터뷰에서도 "우리는 한국인들에 의지하고 있으며, 한국인들이 공장 일정에 맞춰 복귀하길 원한다"고 밝힌 바 있다. 필립 라이너트 경제개발청 대변인도 이날 "구금됐던 LG 직원들은 장비 설치와 지원, 직원 교육을 위해 미국을 임시로 방문한 사람들"이라며 "그들은 전문 지식을 갖춘 숙련된 기술자들"이라고 말했다.

한편, 현대차그룹은 일련의 사태에도 대미 투자를 지속한다는 방침이다. 현대차는 지난 18일 뉴욕 행사를 통해 조지아·앨라배마주 공장 생산 역량 확대, 미국 시장에서의 하이브리드 모델 확대 등을 포함해 향후 5년간 77조3000억원을 투자할 계획이라고 밝혔다. 다만 현대차그룹은 미국 이민 당국의 단속으로 조지아주 전기차 배터리 공장 건설이 최소 2~3개월 지연될 것으로 예상했다.

현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 역시 오는 30일 조지아주 서배너 공과대학 캠퍼스에서 공개채용 행사를 열 계획이다. 현지 매체 WTCO에 따르면 HMGMA의 인력 공개채용은 지난 4일 단속 사태 이후 처음이다. 한 현지 미국인 직원 역시 18일 현지 매체 기고문을 통해 현대차의 현지 고용 창출과 경제 기여를 소개하면서 ICE 이민 단속과 관련해 "외국인 전문가들은 장비 설치와 직원 교육을 통해 초기 생산 과정을 돕는 사람들"이라고 설명했다.





