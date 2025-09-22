DL이앤씨, '아크로 드 서초' 10월 분양…올해 첫 하이엔드 출격

서초동 신동아1·2차 재건축, 1161가구 대단지

서초 ‘독수리 5형제’ 마지막 퍼즐

강남역 더블역세권 입지·분양가 상한제 적용

2029년 1월 입주 예정

DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 42,300 전일대비 100 등락률 -0.24% 거래량 32,564 전일가 42,400 2025.09.22 09:22 기준 관련기사 "기후·윤리 두 축 강화" DL그룹, 세 번째 지속가능경영보고서 공개정부 '중대재해 근절' 칼 빼들자…건설업계 "처벌 누적 땐 주택 공급 차질""실물 없어도 다 보여줘요"… DL이앤씨, '디 버추얼' 서비스 확대 전 종목 시세 보기 close 가 서울 서초구 서초동 1333번지 일원에 대단지 재건축 아파트 '아크로 드 서초'를 10월 분양한다. 이 단지는 지하 4층~지상 39층, 아파트 16개 동, 전용 59~170㎡ 총 1161가구 규모로 조성된다. 이 중 전용 59㎡ 56가구가 일반분양 물량이다.

아크로 드 서초 투시도. DL이앤씨. AD 원본보기 아이콘

'아크로 드 서초'는 서초신동아 1·2차 아파트를 재건축해 들어서는 단지다. 강남 핵심 입지와 DL이앤씨의 하이엔드 브랜드 '아크로'가 결합했다. 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 분양가 책정이 예상된다.

단지는 지하철 2호선과 신분당선 강남역에서 직선거리 약 600m 거리에 위치한다. 2·3호선 교대역, 3호선 양재역 등도 인근에 있어 강남·서초권 주요 업무지구 접근성이 뛰어나다. 경부고속도로 서초IC와 강남대로, 테헤란로 이용도 편리하다.

교육환경도 우수하다. 서이초등학교와 맞닿아 있고, 서운중학교도 도보권에 있다. 교육1번지 대치동 학원가도 인접해 학부모 수요층의 선호도가 높다.

또한 강남 신세계백화점, 이마트, 코스트코 등 대형 상업시설과 예술의전당, 강남세브란스·성모병원 등이 반경 2km 내에 자리 잡았다. 인근 국군정보사 부지는 업무·문화 복합단지로 개발 중이다. 2030년 준공 목표의 '서리풀 복합개발' 사업이 추진되고 있다. 경부간선도로 지하화(양재~한남) 계획도 있어 향후 교통 편의성과 생활환경이 한층 개선될 전망이다.

단지는 '아크로 가든 컬렉션'이 적용돼 웰컴가든, 수경형 정원, 티라운지 캐스케이드 등 테마형 조경 공간이 마련된다. '클럽 아크로' 커뮤니티에는 실내수영장, 사우나, 피트니스, 스크린골프, 필라테스룸, 프라이빗 스터디룸 등이 들어서 입주민의 고급 라이프스타일을 지원한다. 스카이라운지, 그랜드 라이브러리, 비거리 골프룸 등 차별화된 시설도 조성된다.

층간소음을 줄이는 'D-사일런트 플로어'와 'D-사일런스 서비스'도 적용된다. 음식물쓰레기 자동이송설비, 지열·태양광 발전 등 에너지 절감 시스템도 도입된다. 가구당 1.58대 수준의 주차 공간이 확보되며, 인공지능(AI) 기반 주차유도 관제시스템도 운영된다.

DL이앤씨 관계자는 "서초2동 독수리 5형제 중 마지막 재건축 단지로 관심이 높다"며 "아크로 브랜드의 명성에 걸맞은 새로운 기준을 세울 것"이라고 했다.

입주는 2029년 1월 예정이다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>