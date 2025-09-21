10월 황금연휴, 최애 여행지는 일본…새롭게 뜨는 나라는?

일본 확고한 인기…베트남도 전통적 강세

대만·미국 뒤이어…신흥 강자로 떠올라

다가오는 10월 최장 열흘짜리 황금연휴를 앞두고 해외여행 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 일본이 전통적인 '최애 여행지'로 굳건한 가운데, 대만과 미국 등이 새로운 선호 여행지로 부상하는 모습이다.

여행 플랫폼 놀유니버스는 연휴 기간 해외 항공권 예약 건수가 지난해 같은 기간보다 37% 늘었다고 지난 19일 밝혔다. 이는 투숙·이용일 기준 10월 3일부터 12일까지 자사 플랫폼 NOL, NOL 인터파크투어, 트리플의 예약 데이터를 분석한 결과다.

올해도 일본은 확고한 인기 여행지의 자리를 지켰다. 오사카·후쿠오카·나리타(도쿄) 노선이 항공권 예약 상위 1~3위를 휩쓸었다. 일본은 숙박·교통상품에서도 1위를 기록하며 여전한 인기를 입증했다.

베트남도 2위로 강세를 보였다. 다낭·호이안 5일, 푸꾸옥 5일 패키지 상품이 가장 많이 예약됐고, 하노이와 사파를 잇는 '슬리핑 버스'가 투어 액티비티 부문 2위에 오르는 등 세분된 여행 패턴이 눈에 띄었다.

대만과 미국은 신흥 강자로 부상했다. 대만은 해외 숙소 예약 3위에 오르며 근거리 여행지로 인기를 끌었고, 타이베이행 항공권 예약은 전년 대비 78% 급증했다. 미국 역시 숙소 예약이 2.3배 늘어나 해외 숙소 예약 4위를 차지했다.

그 외에 지중해와 동유럽 지역 패키지 예약 인원도 각각 105%, 809% 증가해 장거리 여행 수요의 회복세가 두드러졌다.

아울러 국내 숙박 예약 건수는 전년 연휴 대비 65% 증가했다. 강원특별자치도가 전체 예약의 18%를 차지하며 1위를 지켰다. 전남과 경북은 각각 131%, 124% 늘어나 증가율 1·2위를 기록했다. 특히 캠핑·카라반·글램핑 예약은 131% 급증, 단순 숙박이 아닌 자연 속 체류형 여행과 가족 단위 체험·힐링 상품이 선호되고 있다는 점이 확인됐다.

놀유니버스 관계자는 "일본과 베트남 같은 전통적 인기 지역이 여전히 강세를 보이는 가운데, 대만·미국 등 새로운 지역이 빠르게 부상했다"며 "국내에서는 자연 친화 숙박이 인기를 끌며 소비 기준이 다양화하는 점이 올해 여행 트렌드의 핵심"이라고 설명했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



