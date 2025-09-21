본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

부고

[부고]전우진(하나증권 유성금융센터장)씨 장인상

조슬기나기자

입력2025.09.21 19:38

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲박태우씨 별세, 박시철·진철·춘애·미정·미경·미향·정희·소선씨 부친상, 전우진(하나증권 유성금융센터장)씨 장인상 = 21일, 대전성심장례식장 VIP 1호실, 발인 23일, 장지 대전추모공원. 042-522-4494





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차라리 퇴직하고 다시 시험 칠게요"…불만 폭발한 고용부 9급, 왜? "차라리 퇴직하고 다시 시험 칠게요"…불만 폭발한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

10월 황금연휴, 최애 여행지는 일본…새롭게 뜨는 나라는?

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

게을리하면 췌장암 걸릴 위험 3배…'이것'이 중요한 이유

"감염 시 유산 위험"…韓 관광객 많이 찾는 이곳서 '사과병' 경고

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

MBK "롯데카드 보안투자 6년간 2배로…배당성향도 금융지주 하회"

10여개국, 유엔서 팔레스타인 국가인정 앞둬…이스라엘, 가자지구 공격

새로운 이슈 보기