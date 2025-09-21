'KB 조이올팍 페스티벌' 성황리 개최…첫날 공연에 1만여 관객 운집

KB국민은행은 지난 20일 서울 올림픽공원 88잔디마당에서 열린 'KB 조이올팍 페스티벌' 첫날 공연에 약 1만여 명의 관객이 운집하며 성황리에 막을 올렸다고 21일 밝혔다.

이날 무대에는 크러쉬, 빈지노, 10CM, 멜로망스, 폴킴, 유다빈밴드, 빅나티, 김수영이 출연해 다채로운 공연을 선보였다. 젊은 세대 관객들은 휴대폰으로 공연 영상을 촬영하며 페스티벌을 즐겼고, 가족 단위 방문객들은 야외 포토존에서 추억의 사진을 남기며 축제를 즐겼다. KB국민은행은 현장에 다양한 이벤트 부스와 체험형 프로그램을 마련했다.

21일 열리는 둘째 날 공연에는 에스파, 이영지, 터치드, 이무진, 소란, 하츠투하츠, 윤마치, 키코가 무대에 올라 축제의 대미를 장식한다.

KB국민은행 관계자는 "많은 고객들의 뜨거운 호응 덕분에 첫날 공연에서 고객과 아티스트, 그리고 KB국민은행이 하나 되어 별처럼 빛나는 순간을 함께 만들 수 있었다"며 "이어지는 공연에서도 KB 조이올팍 페스티벌을 방문한 고객들에게 잊지 못할 특별한 경험을 선사할 계획"이라고 전했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



