본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

정부, 美 'H-1B 비자' 수수료 폭증에 "영향 파악해 미국과 소통"

최태원기자

입력2025.09.21 18:35

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한미 간 비자제도 개선 협의 영향 우려도

외교부는 21일 미국 정부가 H-1B 비자 수수료를 대폭 증액 행보에 구체적인 내용과 영향을 파악하고 있다며 미국과 소통에 나서겠다고 밝혔다.


지난 8일 서울 종로구 주한 미국대사관에 시민들이 미국 비자를 발급 받기 위해 길게 줄을 서고 있다. 윤동주 기자

지난 8일 서울 종로구 주한 미국대사관에 시민들이 미국 비자를 발급 받기 위해 길게 줄을 서고 있다. 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘


앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 19일(현지시간) H-1B 비자 수수료를 현 1000달러(약 140만원)의 100배인 10만 달러로 올리는 내용의 포고문에 서명했다.

미국의 강경한 비자 정책을 보여준다는 점에서 한국인 구금사태를 계기로 진행될 한미 간 비자제도 개선 협의도 쉽지 않으리라는 우려가 나온다. 그러나 한미 협의의 우선순위가 단기 파견 인력의 상용 비자 개선에 집중될 것으로 예상돼 큰 어려움은 없으리라는 관측도 제기된다.


정부는 한국인 전문인력 대상 비자(E-4) 쿼터 신설을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 당초 고학력 전문직 직종에 더해 숙련공까지 포함하는 방안을 검토 중이었는데, 장기적으로 추진할 입법 사항이다.


'전문직 비자'로 불리는 H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야의 전문 직종에 적용되는 비자다. 추첨을 통한 연간 발급 건수가 8만5000건으로 제한돼 있고 애초 한국인 비중도 작다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"비싸서 못 사 먹겠네" 또 폭등할 줄 알았더니…추석 앞두고 나온 '깜짝 전망' "비싸서 못 사 먹겠네" 또 폭등할 줄 알았더니…추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

게을리하면 췌장암 걸릴 위험 3배…'이것'이 중요한 이유

"감염 시 유산 위험"…韓 관광객 많이 찾는 이곳서 '사과병' 경고

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

"아베 살해범 측, '母 종교적 학대로 가정연합에 원한' 주장"

'부자아빠' 기요사키 "비트코인 더 많이 못 산 것 후회…지금도 사는 중"

근로감독·산업안전 7급 공채 경쟁률 폭등…현장은 '불만' 이유는?

새로운 이슈 보기