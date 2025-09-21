이다연, 이민지 또 잡았다

하나금융그룹 챔피언십 2차 연장 우승

2년 전 같은 대회 3차 연장전 정상

통산 9승째, 우승 상금 2억7000만원

'작은 거인' 이다연이 이민지의 천적이 됐다.

21일 인천 베어즈베스트 청라 미국·유럽 코스(파72·6813야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하나금융그룹 챔피언십(총상금 15억원) 4라운드에서 3언더파 69타를 쳐 세계랭킹 4위 이민지(호주)와 동타(9언더파 279타)를 이룬 뒤 18번 홀(파4)에서 속개된 2차 연장전에서 우승 파를 낚았다. 이다연은 2023년 9월 하나금융그룹 챔피언십에서 이민지와의 3차 연장 승부 끝에 KLPGA 통산 8번째 우승을 거둔 뒤 2년 동안 이어진 우승 갈증을 풀어냈다. 우승 상금은 2억7000만원이다.

특히 이다연은 2년 전 하나금융그룹 챔피언십과 2019년 한국여자오픈, 이번 대회를 합쳐 베어즈베스트 청라에서만 3승을 거뒀다. 2023년 하나금융그룹 대회는 이번 대회와 같은 미국·유럽 코스에서, 2019년 한국여자오픈은 미국·오스트랄아시아 코스에서 개최됐다.

이다연(왼쪽)이 하나금융그룹 챔피언십에서 연장 우승 직후 이민지와 포옹을 하고 있다. KLPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

이다연은 3타 차 공동 2위에서 출발해 버디 5개와 보기 2개를 묶었다. 13번 홀까지 버디 2개와 보기 2개를 맞바꾸며 좀처럼 타수를 줄이지 못하다가 14~15번 홀 연속 버디로 우승 경쟁에 뛰어들었다. 17번 홀(파3)에서 11.3m 버디를 성공시켜 이민지와 동타를 만들었다.

그는 18번 홀에서 파를 지켜내 2년 만에 이민지와 연장전 '리턴 매치'를 벌였다. 첫 번째 연장전에서 두 선수 모두 파를 지켜낸 뒤 같은 홀에서 이어진 2차 연장전에서 승부가 갈렸다. 2온에 성공한 이다연은 4ｍ 버디 퍼트가 아깝게 홀을 돌고 나오면서 파를 적어냈다. 반면 이민지는 2온에 실패한 뒤 3번째 샷을 그린에 올렸지만, 약 2ｍ 파 퍼트가 빗나가며 고개를 숙였다.

이다연은 "민지 언니는 제가 정말 존경하고, 배우고 싶고, 닮고 싶은 언니다. 같이 연장전을 하는 것만으로도 감사했다"면서 "연장전 첫 티샷을 할 때부터 감사한 마음으로 오히려 편하게 했다"고 강조했다. 이어 "올해 초 교통사고 이후에는 허리와 등 쪽이 좋지 않아서 경기를 취소하거나 기권하기도 했다"며 "이곳저곳 다니면서 치료했고, 지금은 이전에 수술했던 팔 쪽도 통증도 사라졌다"고 환하게 웃었다.

이민지는 2021년 송가은, 2023년 이다연에게 각각 연장전 패배를 당했다. 지난해엔 공동 3위, 올해도 이다연에게 덜미를 잡히며 후원사 대회 우승 꿈을 이루지 못했다. 사흘 동안 선두를 질주했던 박혜준은 3타를 잃고 공동 3위(6언더파 282타)로 떨어졌다. 유현조 공동 3위, 성유진 5위(5언더파 283타), 이동은과 이재윤이 공동 6위(3언더파 285타)에 자리했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>