자율주행 규제개선, 민·관·학 머리 맞댄다

최대열기자

입력2025.09.21 17:34

24일 서울서 대통령 규제개선회의 후속조치

국토교통부는 오는 24일 서울에서 자율주행 관련 토론회를 연다고 밝혔다. 강희업 국토부 2차관이 주재하는 자리로 현장 목소리를 듣고 정책개선 방향을 논의하기로 했다.


이재명 대통령이 지난 15일 연 1차 핵심규제 합리화 전략회의의 후속조치로 당시 논의한 주제를 바탕으로 제도 개선방안을 구체적으로 정할 예정이다. 이 대통령이 주재한 회의에서는 자율주행 학습 목적의 원본 영상데이터를 비식별처리하지 않고 활용하는 방안, 자율주행 시범운행 실증지역을 확대하는 방안을 다룰 예정이다.

이재명 대통령이 15일 서울 성북구 한국과학기술연구원(KIST)에서 열린 제1차 핵심규제 합리화 전략회의에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단, 연합뉴스

이재명 대통령이 15일 서울 성북구 한국과학기술연구원(KIST)에서 열린 제1차 핵심규제 합리화 전략회의에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단, 연합뉴스

아울러 안전관리·관제 등 자율주행 서비스 제도화 방안, 해외 자율주행차량의 국내 진출, 자율차 상용화에 따른 운수업계 협업 방안 등 자율주행과 연계된 다양한 현안을 다루기로 했다. 국토부를 비롯해 기획재정부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 관계부처와 서울시, 자율주행 기업, 유관기관, 학계·전문가, 시민단체에서 함께 한다.

강희업 2차관은 "자율주행 산업은 국민 생활과 교통의 편리함을 넘어 우리 경제의 진짜 성장을 위한 핵심 산업"이라며 "현장 의견을 세심하게 살피고 더 가까이 소통하는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
