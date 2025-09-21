"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'

중국 이미지 훼손 우려에 목소리

최근 방영된 드라마 '북극성'에서 배우 전지현의 중국 관련 대사가 중국 누리꾼들의 반발을 사고 있다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'의 주연을 맡은 배우 전지현. 디즈니+ AD 원본보기 아이콘

21일 홍콩 성도일보는 최근 중국 사회관계망서비스(SNS)에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성'의 주연이자 유엔대사 출신 대통령 후보 서문주 역을 연기한 배우 전지현이 극 중에서 "중국은 왜 전쟁을 선호할까요. 핵폭탄이 접경지대에 떨어질 수도 있는데"라고 말하는 장면이 편집돼 공유되고 있다고 보도했다.

매체는 중국 누리꾼들이 전지현의 대사가 "중국의 이미지에 오명을 씌웠다", "현실과 전혀 맞지 않는다", "중국인은 전쟁을 좋아하지 않으며 평화를 추구한다. 이건 중상모략이다"라는 등의 반응을 보이며 비판하고 있다고 전했다. 일각에서는 대사 앞뒤 맥락을 모두 봐야 한다는 의견도 있었으나, 큰 관심을 받지는 못했다.

아울러 드라마 속 중국 동북 다롄(大連) 장면이 홍콩에서 촬영됐는데, 제작진이 일부러 지저분한 판자촌 지역을 어두운 톤으로 찍어 다롄의 도시 이미지를 훼손했다는 의견도 나왔다고 매체는 덧붙였다.

또 일부 누리꾼은 중국을 상징하는 별 다섯 개 문양 카펫이 밟히는 장면과 극 중 악역이 중국어로 대화해 부정적 이미지를 강화하는 장면을 문제 삼았다. 이어 전지현이 중국 고대 시인 이백(李白·이태백·701∼762)의 시구를 읊으며 발음을 고의로 왜곡했다고 비판하는 중국 누리꾼도 있었다.

이 때문에 중국 최대 SNS 웨이보 등에선 한한령(限韓令·한류 제한령)을 풀지 말아야 한다는 주장이 나오는가 하면, 비난의 표적이 된 전지현이 모델로 활동하는 화장품과 시계 등 브랜드에 전지현의 모델 기용을 중단하라는 요구도 이어졌다. 일부 누리꾼은 전지현이 광고하던 브랜드가 전지현과 관계를 끊고 관련 광고 등을 삭제했다고도 주장했다.

다만 중국에서는 디즈니+나 넷플릭스 등이 정식 서비스되지 않는다. 하지만 일부 사용자는 우회 채널을 활용해 넷플릭스의 '오징어게임' 시리즈나 디즈니+의 '무빙' 등을 시청하는 것으로 알려졌다. 최근엔 넷플릭스 예능 '흑백 요리사'와 유사한 요리 경연 예능이 중국에서 제작돼 논란이 일기도 했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>