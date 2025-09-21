본문 바로가기
"비싸서 못 사 먹겠네" 또 폭등할 줄 알았더니…추석 앞두고 나온 '깜짝 전망'

최태원기자

입력2025.09.21 17:28

수정2025.09.21 17:35

시계아이콘00분 35초 소요
농촌경제연구원 온라인 설문

올 추석 성수기 과일 가격 부담이 예년보다 낮아질 전망이다. 과일 공급량은 지난해보다 늘어날 것으로 보이지만, 소비자의 과일 수요는 다소 줄어들 수 있기 때문이다.


참고 이미지. 연합뉴스

한국농촌경제연구원 농업관측센터는 지난 1∼5일 소비자 패널 1천명을 대상으로 온라인 조사를 실시한 결과 올해 추석 가정소비용 과일 구매 의향이 작년 대비 감소했다는 응답이 35.7%로, 증가(9.5%)에 비해 높게 나타났다고 21일 밝혔다. 과일 구매 의향이 작년과 비슷하다는 응답은 54.8%였다.

조사에 따르면 과일류 구매 의향이 감소한 이유로는 '가격부담'(62.1%), '가족이 싫어해서(11.9%), '가족 구성원이 줄어서'(8.8%), '품질이 나빠서'(8.8%) 순으로 조사됐다.


센터는 다만 소비자들이 우려하는 과일 가격 부담은 낮아질 것으로 봤다. 추석 성수기(추석 전 2주간) 사과 출하량이 작년보다 6.5%, 배 출하량이 7.2%, 단감 출하량이 119.3% 각각 증가할 것으로 전망되기 때문이다.


추석이 지난해에 비해 늦은 데다 고온으로 인해 사과·배 수확시기가 지연되며 추석에 집중적으로 출하되기 때문이다. 단감의 경우 지난해 이른 추석과 생육 지연으로 출하량이 적었는데 올해는 대부분 품종의 출하가 가능하다고 센터는 설명했다.

이번 조사는 센터가 수행 중인 '농식품 소비정보 분석사업'의 일환으로 엠브레인리서치가 보유한 소비자 패널을 대상으로 이뤄졌다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
