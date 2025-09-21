"아베 살해범 측, '母 종교적 학대로 가정연합에 원한' 주장"

내달 28일 첫 공판

아베 신조 전 일본 총리를 살해한 혐의를 받는 야마가미 데쓰야의 변호인단이 야마가미가 '종교적 학대를 받았다'는 주장을 펼 방침이다.

선거 유세 중이던 아베 신조 전 일본 총리를 총으로 쏴 살해한 야마가미 데쓰야.

21일 아사히신문 보도에 따르면 변호인단은 내달 열리는 첫 공판에서 야마가미의 범행이 '정치적 테러'가 아닌 세계평화통일가정연합(옛 통일교·가정연합)을 믿은 모친 영향으로 가정 형편이 어려워지자 교단에 원한을 품었던 데 따른 것이라고 주장할 것으로 보인다.

야마가미 모친은 아들이 초등학생일 때 가정연합 신도가 됐고 남편의 사망 보험금을 포함해 약 1억엔(약 9억5000만원)을 교단에 헌금한 것으로 알려졌다. 이에 야마가미는 대학 진학도 단념한 것으로 전해졌다.

그는 경찰 수사 과정에서도 "헌금으로 생활이 파탄 났다"며 "교단에 대한 원한이 있어 (가정연합과) 깊은 관계가 있는 아베 전 총리를 노렸다"고 진술한 것으로 알려졌다.

변호인단은 이에 주목해 종교학자에게 야마가미의 성장 과정을 분석해 달라고 의뢰했다. 종교학자는 야마가미 모친이 아들의 교육비까지 헌금하고 신앙 활동을 위해 아들을 남겨둔 채 한국에 다녀오기도 했다는 점 등을 근거로 후생노동성이 정한 '종교의 신앙 등에 관계된 아동 학대' 중 '의무 태만'에 해당한다고 판단했다.

변호인단은 이러한 분석 결과를 바탕으로 재판에서 야마가미가 종교적 학대로 가정연합에 원한을 갖게 됐고, 가정연합에 축전과 영상 메시지를 보냈던 아베 전 총리를 공격하게 됐다고 설명할 방침이다.

반면 일본 검찰은 범행의 악질적인 측면에 주목해 종교 탓에 사건을 저질렀다고 보는 것은 적절하지 않다고 강조할 계획이다. 특히 야마가미가 사용한 수제 총기의 파괴력, 범행 당시 많은 사람이 있어 상황이 위험했다는 점 등을 입증하는 데 주력할 것으로 보인다.

야마가미의 첫 공판은 내달 28일 나라지방재판소(지방법원)에서 열린다.

앞서 야마가미는 3년 전 혼슈 서부 나라현 나라시에서 참의원(상원) 선거 유세 중이던 아베 전 총리에게 접근해 총을 발사한 바 있다.





