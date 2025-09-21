본문 바로가기
"비트코인 더 많이 못 사서 후회…지금도 사는 중" 부자아빠, 또 입 열었다

김현정기자

입력2025.09.21 15:51

수정2025.09.21 16:06

"법정화폐는 인플레에 취약한 '가짜 돈'"

베스트셀러 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자 로버트 기요사키가 미국 달러와 같은 법정화폐를 '가짜 돈(fake money)'이라고 부르면서 비트코인을 보유하라고 거듭 권유했다.


19일(현지시간) 가상자산 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 기요사키는 최근 비트코인 콜렉티브의 공동 창립자 조던 워커가 진행한 팟캐스트에 출연해 "학교와 교수들이 아이들에게 인플레이션이 있는 가짜 돈을 위해 일하게끔 세뇌한다"고 비판했다. 이어 그는 "가난한 사람들은 진짜 돈이 무엇인지 몰라서 가난한 것"이라며 목소리를 높였다.

로버트 기요사키. 로버트 기요사키 사회관계망서비스(SNS) 캡처

기요사키는 "학교에 가서 좋은 직장을 얻은 뒤 열심히 일하고 절약하면서 형편없는 투자 상품이 채워진 401(k)(미국의 확정기여형 기업연금)에 돈을 내는 것이 우리 사회가 가르치는 방식"이라고 지적했다. 그는 이와 같은 전통적인 방식이 부를 보장하지 않으며 비트코인, 금, 은과 같은 실물 자산을 보유해야 한다고 강조했다.

기요사키는 ETF(상장지수펀드)의 위험성에 대해서도 경고했다. 그는 ETF를 통해 금, 은, 암호화폐 등에 투자하는 것은 자산의 실체를 확보하지 못한다는 점에서 위험하다고 주장했다. 그러면서 "진짜 자산과 종이 자산의 차이를 알아야 한다"며 '총이 아닌, 총의 사진을 가진 것과 같다'는 예를 들었다.


한편 기요사키는 비트코인을 6000달러대에서 처음 매수했으며 현재 60BTC를 보유 중이라고 밝혔다. 그는 "더 많이 사지 못한 것을 후회한다"며 "임대 수익으로 금, 은, 석유, 비트코인, 이더리움을 계속 매수하고 있다"라고도 했다.


앞서 기요사키는 지난 4월 비트코인이 향후 100만달러에 도달할 것이라고 전망한 바 있다. 그는 "이들 자산이 단기적으로 가격 조정을 거칠 것"이라며 "하락 시 추가 매수에 나설 계획"이라고 말했다. 이와 함께 기요사키는 "장기적으로 2030년까지 비트코인이 100만 달러, 금은 온스당 3만 달러, 은은 온스당 3000달러를 넘을 것"으로 예상했다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
