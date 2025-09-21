본문 바로가기
근로복지공단, 추석 前 체불 근로자 지원 총력

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.21 15:18

‘임금체불 근절’ 국정과제 뒷받침

근로복지공단(이사장 박종길)은 추석 명절을 앞두고 체불 근로자 지원에 총력을 기울이고 있다.


박종길 이사장은 지난 19일 공단 서울지역본부를 찾아 대지급금 지급 현장과 회수 전담조직을 점검하면서 "추석을 앞두고 임금을 받지 못해 생계가 막막한 근로자들이 하루라도 빨리 지원을 받을 수 있도록 법정 처리기한에 얽매이지 말고 최대 3일 이내에 대지급금을 지급하고, 지급요건이 명확하면 당일 지급에 최선을 다해달라"고 강조했다.

근로복지공단 박종길 이사장이 19일 공단 서울지역본부를 방문해 체불 근로자 대지급금 신속 지원 등을 강조하며 현장경영을 펼치고 있다. 근로복지공단 제공

근로복지공단 박종길 이사장이 19일 공단 서울지역본부를 방문해 체불 근로자 대지급금 신속 지원 등을 강조하며 현장경영을 펼치고 있다. 근로복지공단 제공

대지급금 제도는 임금이나 퇴직금을 받지 못한 근로자를 위해 국가가 사업주를 대신해 지급하고, 이후 사업주에게 구상권을 행사하는 제도다.

▲최종 3개월분 임금 ▲휴업수당 ▲출산전후 휴가기간 중 급여 ▲최종 3년간의 퇴직급여 등이 지급 대상이다. 지난해에는 근로자 12만 7000명에게 7200억원을 지급했고, 올해 8월 말 기준으로 7만 5000명에게 4700억원을 지급했다.


이날 박 이사장은 체불 규모 3억원 이상 사업주를 대상으로 전문적이면서도 체계적인 회수업무를 전담하기 위해 신설된 '고액채권집중회수팀'도 방문해 "도덕적 해이를 방지하고 성실한 기업문화를 정착시켜야 한다"면서 "체계적인 회수활동으로 임금채권기금 건전성을 확보하고 근로자의 권리 보호에 앞장서 달라"고 당부했다.


근로복지공단은 대지급금 신속 지급과 체계적 회수, 체불청산 사업주 융자, 체불근로자 생계비 융자 등 다양한 지원체계를 통해 정부 국정과제인 '임금체불 근절' 정책을 적극적으로 뒷받침해 나가겠다는 방침이다.

박종길 이사장은 "대지급금 제도는 근로자의 권리를 지켜주는 중요한 사회안전망"이라며 "신속 지급과 강력한 회수활동을 통해 근로자들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
