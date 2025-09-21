본문 바로가기
日닛산·미쓰비시, 2027년 자율주행 서비스 시작

권현지기자

입력2025.09.21 13:50

언론사 홈 구독
2029년 100대 규모로

일본 닛산자동차가 미쓰비시상사와 함께 2027년도(2027년 4월∼2028년 3월)에 자율주행 서비스 사업을 시작한다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 21일 보도했다.


닛산은 2027년도에 도시 2곳 이상에서 자율주행 자동차 수십 대를 운행하고, 2029년도에는 운용하는 차를 100대 규모로 늘릴 방침이다. 이들 자동차는 일본 정부가 분류하는 자율주행 체계에서 '완전 자율주행'의 아래 단계인 '특정 조건 하에서 완전 자율주행'에 해당돼 운전자 없이 달리며 원격 관리를 받는다.

닛산은 미쓰비시상사 영업망을 활용해 운전기사가 부족한 지자체와 교통 사업자를 대상으로 자율주행 서비스를 판매할 방침이다. 사업 운영은 닛산과 미쓰비시상사가 지난 3월 절반씩 출자해 설립한 업체인 '모플러스'가 맡는다. 모플러스는 자율주행 서비스에 주로 닛산 자동차를 활용하고, 고객이 요구할 경우 다른 회사 차를 쓸 계획이다.


닛산은 오는 11월부터 소프트뱅크 자회사 등과 협력해 요코하마시에서 최대 20대 정도의 자동차로 자율주행 실증 실험을 할 예정이다.


닛케이는 "자율주행 서비스는 미국과 중국이 앞서가고 있다"며 "일본에서도 실용화를 위한 움직임이 확대되고 있다"고 전했다.

日닛산·미쓰비시, 2027년 자율주행 서비스 시작
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
