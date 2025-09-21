"청년이 만드는 활력도시 창원" … 창원특례시, 청년의 날 기념식 열어

청년주간 오는 27일까지 이어져



경남 창원특례시는 진해 이순신리더십국제센터 한산관에서 2025년 창원 청년주간 '청년의 날 기념식'을 열었다.

지난 19일 열린 행사는 청년의 날(9월 20일)을 맞아 청년들과 함께 청년주간의 시작을 알리고, 청년의 자긍심을 고취하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 창원특례시장 권한대행 장금용을 비롯해 지역 청년과 시민, 내빈 등 100여명이 참석해 청년들의 열정과 도전을 함께 응원했다.

기념식은 지역 청년 밴드 '곰치'의 식전 공연을 시작으로 ▲청년주간 개막선언 ▲청년유공자 표창 수여 ▲인사말씀 및 축사 ▲청년의 날 기념 공연과 퍼포먼스로 진행됐다.

이어진 2부 '청년콘서트'에서는 셰프 흑백요리사 흑수저 '간귀', 인플루언서 '노은솔', 힙합팀 '블러드라인' 등 청년 아티스트 3팀이 무대에 올라 각자의 이야기를 전하며 관객과 공감의 시간을 나눴다.

행사장 로비와 입구 전시 공간에서는 창원 청년 로컬크리에이터 8개 팀이 전시·체험 부스를 운영하며 청년 창업의 열정과 아이디어를 소개해 큰 호응을 얻었다.

장금용 창원시장 권한대행은 "청년은 도시를 움직이는 원동력이자 희망과 변화를 이끄는 주역"이라며 "앞으로도 청년과 함께 활력있는 창원을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 이번 청년주간은 진해 기념식을 시작으로 ▲청년 문화예술 포럼과 버스킹 공연(진해권) ▲청년 작가 토크 콘서트·창원 가로수길 청년 동행축제·청춘 피크닉(창원권) ▲청년 아카데미 등을 거쳐, 오는 27일 NC다이노스와 함께하는 '단디런 창원'(마산권)으로 대미를 장식하게 된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>