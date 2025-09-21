'조경' 강자 삼성물산, 3대 디자인상 석권

래미안 그린 캐스케이드, IDEA 환경 부문 브론즈 어워드

래미안 원베일리, 레드닷 등 총 6개 디자인상 받아

삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)이 국내 건설사 최초로 조경 부문에서 세계 3대 디자인상을 모두 석권했다.

래미안 원베일리의 그린 캐스케이드. 삼성물산 제공 AD 원본보기 아이콘

삼성물산은 최고 권위의 디자인상 중 하나인 '2025 IDEA(International Design Excellence Award)'에서 '래미안 그린 캐스케이드'로 환경 부문 브론즈 어워드를 수상했다고 21일 밝혔다.

IDEA 디자인 어워드는 1980년 설립된 미국 산업디자이너 협회(IDSA)와 미국 경제 주간지 비즈니스 위크가 공동 주최하는 북미 최고의 디자인 공모전이다. 매년 디자인 혁신, 사용자 혜택, 사회적 책임 등의 심사 기준을 종합해 부문별 최고 디자인을 선정한다. iF 디자인 어워드, 레드닷 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드 중 하나로 꼽힌다.

'래미안 그린 캐스케이드'는 래미안 원베일리 단지 내 콘크리트 옹벽을 조경 적 해법으로 극복한 공간으로, 2.5m 높이를 다섯 번에 걸쳐 떨어지는 조경 테라스로 풀어냈다. 녹지와 수경, 휴게시설로 구성된 이 공간은 유해 물질을 흡수하는 성질이 있는 이끼를 활용해 안개 낀 깊은 숲속에서 휴식을 취할 수 있는 주민 휴게공간으로 재탄생시켰다.

래미안 원베일리의 그린 캐스케이드. 삼성물산 제공 원본보기 아이콘

삼성물산은 이번 IDEA 수상으로 국내 건설사 최초로 조경 부문에서만 세계 3대 디자인 어워드를 석권했다. 2024년 원베일리 단지의 '애니타임 놀이터'로 레드닷 디자인 어워드 본상, 2022년 라클래시 단지의 사계절 벽면녹화 파고라'로 iF 디자인 어워드 본상을 받았다.

래미안 원베일리는 이번 IDEA 수상을 포함해 아시아 디자인 프라이즈, 레드닷 디자인 어워드 등 세계적인 디자인 어워드에서 4건, 세계조경가협회상·자연환경대상 등 조경 분야에서 2건을 수상해 총 6건의 수상 실적을 거뒀다.

김명석 삼성물산 주택사업본부장 부사장은 "이번 IDEA 디자인 어워드 수상은 래미안 조경의 창의성과 품질을 국제적으로 인정받은 결과"라며 "래미안 조경의 독보적인 위상을 더욱 강화하고, 앞으로도 입주민들에게 최고의 주거 가치를 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>