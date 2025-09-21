서초구, ‘펫테크 축제’ 앞두고 반려동물 사진 공모전

22일부터 한 달간 접수 진행

서울 서초구(구청장 전성수)는 올 11월 1일 열리는 ‘2025 서초 펫테크 축제’를 앞두고 반려동물과 함께하는 사진 공모전을 이달 22일부터 10월 22일까지 진행한다.

‘2025 서초 펫테크 축제’는 반려동물과 관련 산업의 성장세, 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 등 첨단기술과의 융합 가능성을 반영해 ‘AI와 반려견의 만남’을 주제로 열린다. 전국 최초의 양재 AI 특구를 품은 서초구는 이번 행사를 통해 반려동물과 미래 기술을 접목한 차별화된 축제를 선보일 계획이다.

사진 공모전은 서초구민이라면 누구나 참여할 수 있으며, ‘반려동물과 함께하는 행복한 일상’을 주제로 한다. 작품은 공식 홈페이지를 통해 출품할 수 있다. 심사는 주제 적합성, 창의성, 표현력, 완성도 등을 종합적으로 반영하며, 수상작 7편(대상 1·우수상 2·장려상 4)을 다음 달 27일 발표한다. 시상은 축제 당일 현장에서 진행되며, 서초구청장이 직접 반려동물용품 선물과 함께 상장을 수여한다.

입상작 원본 사진은 축제 현장에 전시되고, 생성형 AI를 활용한 동영상으로 변환해 상영할 예정이다. 본 행사에서는 사진 공모전 외에도 ‘반려견 펫션쇼’, ‘펫티켓 운동회’, ‘AI 오징어게임’, ‘장기자랑 대회’ 등 반려견과 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 마련돼 있다.

전성수 서초구청장은 “반려동물과의 행복한 일상을 이번 사진공모전을 통해 또 다른 추억으로 만들 수 있을 것”이라며, “서초 펫테크 축제에도 많은 관심과 참여를 바라며, 앞으로도 반려인과 비반려인이 공존할 수 있는 동물친화도시 서초를 만들어 가겠다”고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



