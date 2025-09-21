나경원 "이재명 대북 송금 무죄 만들기? 민주당, 사법 농락 중단하라"

나경원 국민의힘 의원이 21일, 더불어민주당을 향해 "이재명 대통령의 800만 달러 불법 대북 송금 재판을 뒤집기 위한 정치공작을 중단하라"고 강하게 비판하며, 해당 재판의 즉각적인 재개를 촉구했다.

나경원 국민의힘 의원이 21일, 더불어민주당을 향해 "이재명 대통령의 800만 달러 불법 대북 송금 재판을 뒤집기 위한 정치공작을 중단하라"고 강하게 비판하며, 해당 재판의 즉각적인 재개를 촉구했다.

나 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "민주당이 최근 사실을 왜곡하고 재판 결과를 뒤집으려는 시도를 버젓이 자행하는 이유, 바로 이재명 무죄 만들기 획책"이라며 "공범이 이미 대법원에서 확정판결까지 받은 사안을 두고 황당한 사건 조작, 연어회 술 파티 괴담으로 국민을 호도하려는 건 법원 판결을 부정하려는 수작에 불과하다"고 밝혔다.

이어 "불법 대북 송금 사건을 직접 담당했던 박상용 검사가 방송에 출연해 밝힌 내용을 보면, 이화영의 '연어회 술 파티' 프레임이 얼마나 허구적인지 적나라하게 보여준다"며 "당시 조사에 변호인이 동석한 상황에서 연어회와 소주를 제공했다는 주장은 앞뒤가 맞지 않고, '술자리 회유'라는 주장도 날짜조차 들쭉날쭉하며 일관성이 없다"고 지적했다.

또한 나 의원은 "핵심 증거인 국정원 문건도 이화영이 먼저 언급해 검찰이 입수한 것이며, 검찰이 묻지 않은 내용이나 도저히 알 수 없는 세부 사항까지 먼저 진술했다고 한다"며 "이는 허위 자백이라면 나올 수 없는 진술로, 회유 동기 자체가 없다는 의미"라고 강조했다.

그는 "결국 유죄 확정판결까지 내려진, 이재명 대통령 목줄까지 달린 불법 대북 송금 사건의 본질을 흐리고, 재판 결과를 뒤집어보려는 정치공작"이라며 "그럼에도 법무부는 확인되지 않은 진술을 앞세워 감찰을 공표하고 재판을 흔들고 있다"고 비판했다.

특히 법무부의 감찰 발표에 대해선 "법무부가 내세운 증거라는 것도 '전문(傳聞)의 재전문'에 불과하며, 신빙성이 없는 말들을 억지로 재판에 끌어다 쓴 것이라는 게 박 검사의 일관된 설명"이라며 "이는 이재명 대통령의 연루 여부를 따지는 재판에도 영향을 주려는 정치적 수단으로 악용되고 있다"고 주장했다.

나 의원은 민주당의 국회 법제사법위원회 운영에 대해서도 강하게 문제를 제기했다. 그는 "민주당은 법사위에서 검찰개혁 청문회를 '이재명 불법 대북 송금 재판 뒤집기 청문회'로 악용하고 있다"며 "증인으로 동원된 인물은 사기, 절도, 장물취득, 사문서위조 등 9범의 전과를 가진 데다, 올해 초에는 동거녀를 흉기로 위협해 구속기소 된 바 있는 인물"이라고 지적했다.

이어 "이런 인물의 증언을 근거로 확정판결까지 받은 사건을 흔들려 한다는 건 도 넘은 국민 농락"이라며 "국민을 우습게 아는 것"이라고 했다.

아울러 그는 "한쪽에선 '4인 회동' 운운하며 대법원장을 끌어내리려는 조작과 공작을 벌이고, 다른 쪽에선 사기 전과 9범인 증인을 동원하고 연어회 술 파티 괴담으로 사법부를 흔들고 있다"며 "선출 독재, 입법 독재로 대법원 유죄 확정판결까지 뒤집을 수 있다고 믿는 여권의 만행이 날로 심각해진다. 나라 꼴이 말이 아니다"고 강하게 비판했다.

끝으로 "민주당은 녹취록 공작으로 대법원장을 축출하려 하고, 사기 전과범까지 내세워 사법부의 판결을 뒤집어 이재명을 무죄 만들려는 무도한 만행을 멈춰야 한다"며 "배후 진범을 위해 대속했다는 뉘앙스로 대통령을 향해 사면을 요구하고, 재판 결과를 흔들려는 행위를 이대로 방치해서는 안 된다"고 말했다.

또한 법무부를 향해 "입증되지 않은 사실을 공표해 재판에 영향을 미치는 행위를 즉각 중단하라"고 촉구했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>