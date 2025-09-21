본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

기재부 이어 금융위도 1급 전원 사표, 조직개편 혼선 우려도

이창환기자

입력2025.09.21 08:03

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
기재부 이어 금융위도 1급 전원 사표, 조직개편 혼선 우려도
AD
원본보기 아이콘

기획재정부에 이어 금융위원회의 1급 고위공무원들이 사표를 낸 것으로 알려졌다.


21일 금융권에 따르면 이억원 금융위원장은 지난 19일 금융위 소속 1급 고위직 4명에게 일괄적으로 사표를 받았다. 대상은 금융위 상임위원(2명)과 증선위 상임위원(1명), 금융정보분석원(FIU) 원장 등 총 4명이다.

금융위 1급 일괄사표는 최근 이재명 정부의 금융위 해체 등 금융당국 조직개편에 따른 인적 쇄신을 위한 작업으로 해석된다. 기재부도 앞서 차관보와 국제경제관리관, 재정관리관, 예산·세제·기획조정실장, 대변인 등 1급 7명 전원에게 사표 제출을 요구한 바 있다.


다만 금융당국 조직 개편 추진에 따른 현장의 혼선이 이어지고 있는 상황에서 고위공무원 사표로 인해 혼란이 가중될 수 있다는 우려도 나온다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"호텔은 1300만원, 아파트 베란다는 55만원"…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전' "호텔은 1300만원, 아파트 베란다는 55만원"…중고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

호텔은 1300만원·아파트 베란다는 55만원…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전'

"'귀멸의 칼날' 보면 매국노?"…450만 관객 돌파 속 우익 논란 '솔솔'

"나 내일쯤 아플 듯?"…품앗이 진단서로 무단 결근한 공보의 대거 적발

美 유명가수 차에 방치된 10대 소녀 시신…연인 정황 나왔다

한국男 97% "日여성과 연애 의향있어"…女는 "글쎄요"

부산국제영화제 찾은 李대통령 부부, 영화 '극장의 시간들' 관람

채소·과일값 내리니 축산·수산물 들썩…추석 제수용품 평균 33만원

새로운 이슈 보기