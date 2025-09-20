신한은행, 전남 이민외국인 지원센터에 디지털라운지 개소

신한은행은 22일부터 전남 영암군 소재 이민외국인 종합지원센터에 외국인 전용 '디지털라운지 대불산업단지'를 오픈한다고 21일 밝혔다.

이곳에는 디지털데스크와 스마트키오스크가 배치된다. 방문 고객은 디지털데스크를 통해 화상상담 직원과 베트남어 등 10개 언어로 계좌 신규, 체크카드 발급, 영문 예금잔액증명서 발급 등 다양한 업무를 처리할 수 있다. 운영시간은 평일 오전 9시~오후 8시까지며, 토요일은 오전 9시~오후 5시까지다.

신한은행은 외국인 근로자 밀집 지역에 위치한 디지털라운지를 기반으로 외국인 커뮤니티 교류, 맞춤형 금융상담, 금융교육 프로그램도 운영해 지역사회와의 연결을 확대할 계획이다.

신한은행 관계자는 "이번 디지털라운지 오픈을 계기로 인근 외국인 근로자 고객의 금융 접근성을 크게 높이고 지역사회와의 상생 기반을 확대해 나가겠다"며 "앞으로도 외국인 고객을 위한 금융 서비스와 편의 기능을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





