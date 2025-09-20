"스포일러 될라" 매기 강, 케데헌 속편 암시…"K-팝·진정성의 힘"

"녹여내고픈 한국적 이야기 많아…기회 있을 것"

케데헌 셀링 포인트 'K-팝'…디테일·고증에 진심

"한국을 그대로 보여주고 싶었다. 저희 캐릭터들이 (여행) 가이드라고 보면 된다. 더 녹여내고 싶은 한국적 이야기 많은데 스포일러가 될 것 같아서 말을 못 하겠다."

매기 강 감독이 20일 부산 동서대학교 센텀캠퍼스에 열린 제30회 부산국제영화제 '넷플릭스 크리에이티브 아시아: 크리에이터 마스터 글래스'에서 '케이팝 데몬 헌터스' 제작 과정을 설명하고 있다. 노경조 기자

매기 강 감독이 20일 넷플릭스 오리지널 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 속편 제작을 암시했다.

강 감독은 이날 부산 동서대학교 센텀캠퍼스에서 열린 제30회 부산국제영화제 '넷플릭스 크리에이티브 아시아: 크리에이터 마스터 클래스'에서 "속편 제작과 관련한 질문을 매일 스무번 정도 듣는다. 공식적으로 밝힐 수 있는 건 없지만, 분명 더 많은 이야기를 할 기회가 있을 것"이라고 말했다.

그는 케데헌이 세계적으로 인기를 얻은 데 대해 "이렇게 흥행할 줄 몰랐다"면서도 "한국 문화를 많이 배치하고, 우정과 정체성 등 모두가 공감할 만한 보편적 주제를 이야기해 사랑받은 것 같다"고 말했다.

특히 "K-팝을 추가하면서 규모가 더 커지고, 볼거리가 풍성해졌다"며 "요즘 사람들을 하나로 모아주는 K-팝이 영화의 셀링 포인트가 됐다"고 덧붙였다.

강 감독은 한국을 있는 그대로 보여주고 싶었던 만큼 고증을 철저히 했다고 강조했다. 신화를 들여다보고, 직접 명동 거리와 민속촌 등을 둘러보면서 현재와 과거가 공존하는 한국을 애니메이션에 담았다.

그는 "이 여정은 우리가 한국을 제대로 보여주고 있는지 확인받는 과정이기도 했다"며 "진정성 여부가 큰 차이를 가져온다고 생각해 고유의 분위기를 내려 애썼고, 소품 하나까지 모두 의도했다"고 말했다. 주인공들이 아늑한 분위기의 밥집을 가는 것부터 가게 벽에 낙서처럼 쓰인 글씨, 음료 냉장고의 초록색 조명, 냅킨 위에 얹는 수저 등 모두 진정성을 염두에 두고 작업한 결과물이라고 했다.

세계관 역시 "이미 한국에 존재하는 문화를 기반으로 하고 싶었다"며 "음악과 노래, 춤을 이용해 악귀를 무찌르는 무당, 샤머니즘에 관심을 갖게 됐다"고 설명했다. 도깨비의 경우 한 카페에 갔다가 조각상을 보고 영감을 얻었다고 전했다.

또 호랑이를 모티브로 한 캐릭터 '더피'에 대해선 "한국의 동물을 넣되 그 존재 이유를 명확히 하고 싶었다"며 "벼락스타가 된 더피는 저희 고양이에서 영감을 구해 귀엽고 사랑스럽게 태어났다"고 부연했다.

아울러 강 감독은 "케데헌의 모든 캐릭터에서 저를 조금씩 엿볼 수 있다"며 "제 비전·영감을 지지하고 지원해준 제작진 덕분에 방향성을 잃지 않았다. 함께해서 정말 좋았다"고 말했다.





부산=노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



