부산국제영화제 찾은 李대통령 부부, 영화 '극장의 시간들' 관람…"영화 산업 성장에 관심 갖겠다"

부산국제영화제 30주년

李대통령 "영화 제작 생태계가 나빠지고 있다는 데"…제작비 묻기도

이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일 부산 해운대 영화의 전당 시네마테크에서 앤솔로지 영화 '극장의 시간들'을 관람했다고 강유정 대통령실 대변인이 밝혔다. 이 대통령 부부는 영화 관람 후에는 감독·배우들과 함께한 '관객과의 대화(GV)'에도 참여했다.

강 대변인은 서면 브리핑을 통해 "올해는 1996년 처음 개최된 부산국제영화제가 30주년을 맞는 해로 이 대통령 부부의 영화제 참석은 우리 영화산업과 영화인들을 향한 각별한 관심과 애정을 보여주는 자리였다"고 설명했다.

이 대통령 부부가 관람한 '극장의 시간들'은 이종필 감독의 '침팬지'와 윤가은 감독의 '자연스럽게'를 앤솔로지(선집) 형식으로 엮은 영화다. 강 대변인은 "영화와 극장 그리고 관객이 맺는 특별한 관계를 조명하는 작품으로 극장에서 함께 영화를 본다는 게 어떤 의미인지 관객 스스로 돌아보게 하는 소중한 시간을 선사했다"고 전했다.

이 대통령은 관객과의 대화에서 제작에 참여한 감독들에게 제작비가 얼마나 되는지 관심 있게 묻기도 했다. 그러면서 이 대통령은 "영화는 일종의 종합 예술이자 하나의 산업"임을 강조하며 "영화 제작 생태계가 나빠지고 있다는데 정부도 영화 산업이 근본부터 충분히 성장할 수 있게 관심 갖겠다. 부산국제영화제 30주년을 축하하고 감사드린다"고 말했다.

아울러 김 여사는 "땀과 열정이 배어있는 영화를 감독, 배우들과 함께 보니 가슴이 떨린다"면서 영화 관람 소감과 감사의 마음을 함께 전했다. 관객과의 대화에 참여한 한 관객은 "좋아하는 두 감독님의 영화를, 그것도 살다 살다 대통령과 함께 봐 영광"이라 반가운 마음을 표현하기도 했다.

박광수 부산국제영화제 이사장은 "30주년을 맞아 대통령과 여사님이 함께해 주셔서 영화인과 관객 모두에게 큰 힘이 됐다"며 "부산국제영화제가 세계 속 영화인들의 축제이자 한국 영화산업의 도약을 이끄는 장의 역할을 하겠다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



