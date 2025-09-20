정청래, 尹 '무인기 의혹' 소환통보 특검에 "끝까지 파헤쳐야"

20일 정청래 더불어민주당 대표가 조은석 특별검사팀이 '평양 무인기 침투 의혹'으로 윤석열 전 대통령을 소환 조사하기로 한 것과 관련해 "내란죄보다 외환죄가 더 무겁다"고 말했다.

정 대표는 이날 오후 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "내란 우두머리죄는 사형 또는 무기밖에 없어 외환죄를 더해도 형량은 같겠지만 역사 정의 차원에서 보다 철저하게 끝까지 파헤쳐야 한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "내란특검이 아직 손을 안 댄 데가 두 가지 있다. 외환죄와 검찰에 대한 수사는 아직 시작도 못 했다"며 "특검 기간도 연장되고 수사 인원도 증원됐으니 더 철저하게 수사해야 한다"고 말했다. 그러면서 "죄는 남김없이 캐서 철저하게 단죄해야 한다"고 덧붙였다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



