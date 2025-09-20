본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

김종민 국회의원, 세종시 기업인 만나 건설경제 활성화 방안 논의

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.20 15:38

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세종상공회의소 건설분과위원회, 김종민 의원 초청 간담회

세종상공회의소 건설분과위원회가 김종민 국회의원 초청 간담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다. / 사진= 상공회의소 사무국 제공

세종상공회의소 건설분과위원회가 김종민 국회의원 초청 간담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다. / 사진= 상공회의소 사무국 제공

AD
원본보기 아이콘

김종민 국회의원이 세종지역 건설업계 기업인 20여명과 만나 건설경기 침체 속 기업애로사항을 공유하고 지역경제 활성화 방안을 논의했다.


세종상공회의소(이하 세종상의)는 19일 나성동 모처에서 김종민 의원 초청 간담회를 개최했다고 20일 밝혔다.

이날 간담회는 건설경기 침체와 자재비 상승, 인력난, 인허가 문제 등 어려움을 겪는 건설업계의 애로사항을 청취하고, 지역경제 활성화 및 기업환경 개선 등 다양한 의견을 논의하기 위해 마련됐다.


김진동 세종상의 회장은 "현장의 의견을 바탕으로 기업 경영환경을 개선하고, 지역경제에 활력을 불어넣는데 국회에서도 적극 지원을 부탁드린다"고 말했다.


이에 김종민 국회의원은 "건설업은 지역 발전의 출발점이자 모든 산업의 기반"이라며 "산업현장의 목소리를 적극 의정활동에 반영해 지역 건설업체가 경쟁력을 확보할 수 있도록 제도적 지원을 강화하겠다"고 답했다.

세종상의 건설분과위원회는 세종지역의 건설산업 발전과 회원사의 권익 증진을 위해 지난 5월 발족했으며, 초대 위원장에는 향토 종합건설사 쎈종합건설㈜의 하종우 대표이사가 선임됐다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"호텔은 1300만원, 아파트 베란다는 55만원"…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전' "호텔은 1300만원, 아파트 베란다는 55만원"…중고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

호텔은 1300만원·아파트 베란다는 55만원…중고 거래까지 번진 불꽃축제 '명당 쟁탈전'

"'귀멸의 칼날' 보면 매국노?"…450만 관객 돌파 속 우익 논란 '솔솔'

"나 내일쯤 아플 듯?"…품앗이 진단서로 무단 결근한 공보의 대거 적발

美 유명가수 차에 방치된 10대 소녀 시신…연인 정황 나왔다

한국男 97% "日여성과 연애 의향있어"…女는 "글쎄요"

채소·과일값 내리니 축산·수산물 들썩…추석 제수용품 평균 33만원

공화 지지자마저…미국인 75% "미국 잘못된 길로 간다"

새로운 이슈 보기